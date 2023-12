BANC | Ce nevastă norocoasă are Bulă!

Banc. Bubulina și Bulă au o discuție legată de lucrurile pe care le găsesc fie în casă, fie pe stradă. Bubulina, bucuroasă că și-a găsit o blană de nurcă și pantofi noi, împărtășește momentul cu soțul ei. Dialogul stârnește amuzament! Spor la râs!

Încântată peste măsură, Bubulina îi spune soțului ei:

– Bulă, n-o să-ţi vină să crezi ce norocoasă sunt! Treceam azi-dimineaţă pe lângă coşurile de gunoi şi văd deasupra o pereche de pantofi superbi, mărimea mea! Uite-i!

– Da?! Bravo, Bubulino, ce noroc!

Peste trei zile soţia iar povesteşte:

– Deci aşa noroc nu se poate! Aseară intru în gangul de la magazin şi, când mă uit pe un cuier, ce să vezi, o blană de nurcă nou-nouţă!

– Bubulino, ce noroc pe tine! Mie nu-mi merge deloc. Aseară, când să mă culc, am găsit sub pernă o pereche de chiloţi – zic ce noroc, când colo, nu erau mărimea mea!

Vezi și BANCUL SFÂRȘITULUI DE SĂPTĂMÂNĂ | CEL MAI CIUDAT LOC DE FĂCUT DRAGOSTE

Citește și BANC | „IUBI, HAI SĂ PETRECEM UN WEEKEND ROMANTIC, RUPȚI DE LUME”

Banc. Reuniune temporară de familie: Bulă și confesiunea către mamă

Bulă într-o zi îi spune mamei sale:

– Mamă, ieri, după ce ai plecat, a venit o blondă bună acasă și tata a dus-o în cameră și …

– Shhhh! Să spui asta când e taică-tu de față.

Trece ceva vreme și vine tatăl său acasă:

– Bulă, nu ai ceva să îi zici mamei?

– Mamă, ieri, după ce ai plecat, a venit o blondă bună acasă și tata a dus-o în cameră și a trântit-o jos cum te-a trântit pe tine poștașul!

Vezi și BANC | „SUNT CĂSĂTORIT DE 20 DE ANI ȘI MEREU ÎNDRĂGOSTIT DE ACEEAȘI FEMEIE”