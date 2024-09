BANC | „Ce te aduce la biserică, Bulă?”

Astăzi e vineri, iar weekendul a sosit! Suntem pregătiți să înceapă distracția. Tu ești? CANCAN.ro are un banc super amuzant care te va ajuta să uiți de toate grijile adunate în timpul săptămânii. Râsetele sunt garantate!

Protagonistul de astăzi este nimeni altul decât simpaticul și celebrul personaj al glumelor românești: Bulă.

Iată ce glumă savuroasă ți-am pregătit azi!

La biserică, preotul se întâlneşte cu un tânăr enoriaş:

– Ce te aduce la biserică, măi Bulă?

– Iaca, am venit să mă spovedesc.

– Nu-i nevoie, pentru că ți-am citit blogul…

Alte bancuri haioase cu Bulă.

Alte bancuri haioase cu Bulă. Râzi cu lacrimi!

După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții:

– Bubulino, eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic in lume!

– Ok, Bulă. Care sunt?

– În fiecare seară de joi, mă duc să văd meciul cu băieții, că joacă FCSB în Europa League. Nu contează, ninge, plouă, eu mă duc să văd meciul. Ai înțeles?

– Am înțeles, Bulă!

– În fiecate vineri seară, eu joc poker cu băieții! Nu mă interesează că este sărbătoare, că avem invitați, eu sunt cu băieții la poker! Ai înțeles?

– Am înțeles!

– Și al treilea. În fiecare duminică dimineață, mă duc cu băieții la pescuit! Nu mă interesează că ninge, ca plouă, ca e ziua ta, eu plec la pescuit! Ai înțeles?

– Da, Bulă, am înțeles!

– Bine, Bubulino, mă bucur. Dar tu ai vreun obicei despre care ar trebui să-l știu?

– Da, Bulă, unul singur. Eu în fiecare zi, la ora 10 seara, fac dragoste! Este soțul acasă, nu e soțul acasă, nu mă interesează! Eu fac dragoste. Ai înțeles?

Bulă vrea să cumpere tanga pentru Bubulina. Vânzătoarea îl vede nedumerit și îl întreabă:

– Ce mărime doriți?

– Hmmm, greu de spus.

– Este important să cunoașteți mărimea.

– Gata, știu, mărimea 77!

– 77!? Aceasta mărime nu există! Cum ați ajuns la mărimea asta?

– Pentru că în dormitor avem un televizor de 81 cm și, când ea se pune în fața lui, rămân în stânga și în dreapta exact doi centimetri liberi!

