BANC | „De ce nu mănânci?”

-Știu că te-am certat tare alaltăieri, dar nu ți-a mai trecut supărarea?

-Mi-a trecut pe loc.

-Păi atunci de ce nu mănânci, ți-am lăsat mâncare și ieri și azi, văd că nu ai mâncat deloc. De ce?

-N-am mâncat pentru că nu sunt sigur dacă ție ți-a trecut supărarea.

Adam și Eva

Un englez, un francez, un chinez şi un român au o dispută în legătură cu naţionalitatea lui Adam şi a Evei.

Englezul:

– Ei au fost englezi. Numai un gentleman adevărat poate oferi jumătate din singurul măr doamnei sale!

Francezul:

– Nu, ei au fost cu siguranţă francezi. Numai o franţuzoaică poate să se ofere pentru numai jumătate de măr!

Chinezul:

– Nu sunt de acord. Ei au fost cu siguranţă chinezi, deoarece numai unei perechi de chinezi le stă în putere să populeze în aşa timp scurt tot pământul!

Românul:

– Nu, domnilor, greşiţi cu toţii, ei erau români: stăteau în fundul gol pe pietre, nu aveau decât un măr pe care trebuia să-l împartă între ei, dar credeau că sunt în Rai.

Problemă intimă

Domnule doctor, am o problemă cu steriletul. Aş vrea să-l schimbați.

– Dar abia ce vi l-am pus săptămâna trecută!

– Dar soțul se plânge că îi rămâne un gust metalic în gură.

– Este din de aur, nu se poate! Poate soțul dumneavoastră are o problemă.

– Nu are, că s-au mai plâns şi alţii!

O blondă în avion

O blondă călătorea cu avionul spre Paris, la clasa economic. La un moment dat se ridică, și se mută pe unul din locurile de la clasa I.

Stewardesa o observă, se duce la ea și o roagă să se mute înapoi la clasa economic. Blondă, foarte tupeistă, răspunde:

– Sunt blondă, sunt sexy, merg la Paris, eu nu mă mișc de-aici!

Stewardesa se duce în cabina de bord și le povestește colegilor scenă. Copilotul se duce să rezolve problema.

El îi explică blondei că ea nu a plătit pentru clasa I, deci trebuie să se mute înapoi la clasa economic. Blondă, foarte tupeistă, răspunde:

– Sunt blondă, sunt sexy, merg la Paris, eu nu mă mișc de-aici!

Copilotul se întoarce în cabina și îi spune pilotului că vor trebui să aterizeze de urgență undeva că să vină poliția să o aresteze pe blondă. Atunci pilotul spune:

– Nevasta-mea e blondă. Eu știu cum să discut cu blondele. Și pleacă să rezolve problema.

Pilotul ajunge lângă blondă, îi zâmbește și îi șoptește ceva la ureche. Blondă zâmbește și ea, se ridică și se mută la clasa economic.

Când s-a întors în cabina, toți l-au întrebat mirați ce i-a șoptit blondei.

– I-am spus că cei de la clasa I nu ajung la Paris.