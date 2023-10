BANC | Dilema lui Bulă: „Bubulino, eu sunt singurul bărbat din viața ta?”

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc hilar cu Bulă și partenera lui, Bubulina! Vezi în ce situație comică ajung, de această dată, cele două personaje. Râzi cu lacrimi!

Iată gluma:

„- Bubulino, eu sunt singurul bărbat din viața ta?

– Da, Bulă!

– Bun!

– Dar știi ce nu înțeleg eu, Bulă?

– Ce anume, Bubulino?

– Nu înțeleg ce aveți toți de îmi puneți întrebarea asta”

Bancuri cu Bulă și Bubulina

Excursia la Paris

„Bulă și Bubulina se duc pentru prima dată în Paris. Intră într-un restaurant, se apropie chelnerul de ei și le dă meniul – totul în franceză! Pentru a nu se face de râs, Bulă îi spune:

– Silvuple, le carne, le paste, le cartofi, le pâine, le vin!

Se întoarce chelnerul și le aduce exact ceea ce au comandat. La care Bulă, triumfător, îi spune nevestei:

– Bubulino, dacă nu erai cu mine, rămâneai flămândă!

Chelnerul îi aude și le spune:

– Ați fi rămas amândoi flămânzi dacă nu eram eu născut în Suceava!”

Pățanie la beție

„După o noapte de beție, Bulă se trezește a doua zi, în jurul prânzului, și, cu coada între picioare, îi spune soției lui, Bubulina:

– Bubulino, ce am făcut azi-noapte?!

– Bulă, nici nu întreba.

– Exagerezi! Bubulino, hai că nu am fost chiar așa de beat azi-noapte!

– Nuuu, deloc! Doar că, pe la ora 4:30, când te-ai întors, ai spart ușa și ai urlat: „Aveți vată de zahăr?”

– Aoleo. Și ce am făcut apoi?

– Ai intrat și mi-ai mâncat toate bețișoarele de urechi”

Programarea la ginecolog

„Într-o noapte, Bulă o bate pe Bubulina pe umăr și începe să îi atingă gentil brațul. Soția se întoarce către el și îi spune:

– Îmi pare rău, Bulă. Am programare mâine la ginecolog și vreau să rămân proaspătă.

Refuzat, Bulă se întoarce și încearcă să adoarmă. După câteva minute, se întoarce din nou și începe iar să bată ușor umărul soției. De data asta, îi șoptește la ureche:

– Auzi, Bubulino, dar ai cumva programare și la stomatolog?”

Întoarcerea din Vama Veche

„Bubulina a fost în Vama Veche cu grupul ei de prietene. La întoarcere, Bulă o ia la întrebări:

– Ei, și cum a fost în Vamă, Bubulino?

– Cum să fie, frumos. Acolo, femeile or împletesc, ori fac amor ca nebunele.

– Și tu ce ai făcut?!

– Îți jur că am căutat andrele în toată stațiunea, dar nu am găsit”

