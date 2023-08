Știrea momentului în mass-media! Mircea Radu revine în televiziune! Va fi vedeta postului, emisiunea se filmează la Paris

Mircea Radu este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de televiziune de la noi din țară. Și-a început cariera pe micile ecrane prezentând diverse emisiuni, printre care și cea mai îndrăgită de telespectatori, Din Dragoste, de la Antena 1. A prezentat mai multe jurnale de știri, apoi s-a retras pentru o perioadă din lumina reflectoarelor. După ani buni în care n-a mai apărut pe sticlă, iată că moderatorul se întoarce cu vești noi. Cu ce post TV a semnat și ce proiect va avea din toamnă?

Mircea Radu se numără printre cei mai îndrăgiți prezentatori de televiziune de la noi din țară. A apărut pe micile ecrane, pentru prima dată, în 1990, ca moderator și reporter. Apoi, și-a continuat studiile în jurnalism, după ce s-a înscris la Missouri School of Journalism din SUA, pe care a absolvit-o în 1996. Și-a continuat drumul în lumea presei, specializându-se la BBC School of Journalism, pe care a terminat-o în 1998.

Mircea Radu s-a întors în România, unde a primit mai multe oferte în televiziune. Printre emisiunile faimoase prezentate de acesta a fost Din Dragoste, de la Antena 1. Apoi, a prezentat mai multe jurnale de știri, a jucat într-un film în anul 2004 și a devenit membru în echipa unei reviste de satiră.

Mircea Radu se întoarce pe micile ecrane

În anul 2016, Mircea Radu a publicat primul lui volum, numit Povești cu gust. Cu timpul, s-a retras din lumina reflectoarelor și a preferat să fie discret cu viața lui. Iată că multe lucruri s-au schimbat, iar jurnalistul revine la prima dragoste: televiziunea. Acesta este pregătit și se întoarce cu forțe proaspete pe micile ecrane, după ce a bătut palma cu șefii postului Metropola TV. Din Paris, el a transmis un mesaj prin care a anunțat întoarcerea sa la TV.

„Salutare, prieteni! O vreme foarte bună pentru filmare, aici, în Paris. Am ales o terasă mai retrasă pentru că am de făcut un anunț important. M-am întors în televiziune, am semnat cu Metropola TV. Emisiunea pe care o prezint se numește „Noi, românii” și deja am filmat câteva episoade în Germania, Olanda, Belgia, Franța. Premiera emisiunii va avea loc la mijlocul luni septembrie. Ce a fost mult a trecut, mai este foarte puțin. De mâine, pe canalele mele de social media, dar și pe canalele de social media ale televiziunii Metropola TV am să vă dau amănunte despre această emisiune.”, a spus Mircea Radu.

Jurnalistul va avea o nouă emisiune numită „Noi, românii”, filmată peste hotare. Producția va avea premiera în această toamnă, iar fanii moderatorului abia așteaptă să-l revadă pe sticlă.