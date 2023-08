Unguroaica blondă pe care Mircea Radu a iubit-o pătimaș. Relația ascunsă pe care fostul om de televiziune a avut-o cu o colegă din TVR

Mircea Radu a avut o relație ascunsă cu o fostă colegă din TVR, la începutul anilor 2000. Mai cu seamă, prezentatorul TV a fost îndrăgostit de o unguroaică blondă pe nume Magdolna Grosu. Cei doi au lucrat împreună la emisiunea în limba maghiară de la TVR 1. Iată detaliile mai jos, în articol.

A avut un adevărat „lipici” la femei și a „bifat” câteva relații care au intrat în atenția publicului! Înainte de a decide să se căsătorească, Mircea Radu ar fi format o relație cu o fostă colegă din TVR. Mai cu seamă, cel care a prezentat emisiunea Din Dragoste ar fi fost îndrăgostit de o unguroaică blondă pe nume Magdolna Grosu. Nu s-a lăudat niciodată cu relațiile amoroase pe care le-a avut, prezentatorul TV încercând, pe cât posibil, să își țină viața privată departe de ochii celor curioși.

Mircea Radu ar fi avut o relație ascunsă cu Magdolna, la TVR 1

Totuși, marea dragoste a prezentatorului TV ar fi fost chiar Magdolna, la începutul anilor 2000. Ea prezenta o emisiune în limba maghiară, la TVR 1. Mircea Radu ar fi fost fermecat imediat de frumusețea prezentatoarei, iar la vremea aceea i se spunea „fata cu ochii infiniți”. Ulterior, după ce povestea de iubire s-a încheiat între cei doi, Mircea Radu s-a reîntâlnit cu Magdolna, atunci când a candidat pentru postul de realizator în cadrul Departamentului Minorități la secția „Emisiuni pentru alte minorități”. Departamentul era condus chiar de fosta iubită.

Vezi și “RUPEA” CU EMISIUNEA “DIN DRAGOSTE”, DAR PUȚINI ȘTIU PRIN CE A TRECUT. MIRCEA RADU: “AVEAM O VIAȚĂ DE ȘOFER DE TIR!”

Prezentatorul TV este căsătorit de 10 ani

Mircea Radu și Raluca Olaru s-au căsătorit în anul 2013. După doar câțiva ani de relație, cei doi au decis să își pună pirostriile și să formeze o familie. Deși nu a fost dragoste la prima vedere, prezentatorul TV a fost fermecat în totalitate de femeia pe care o iubește. Au doi copii împreună, Clara și Tudor. Soția sa este medic oncolog de profesie și este mai tânără cu 20 de ani decât el.

„Nu a fost dragoste la prima vedere. Ne-am cunoscut întâmplător. Primul impact au fost ochii ei. Are cei mai închişi ochi pe care i-am văzut. Are ochii aproape negri. Mi-au plăcut ochii ei, are un zâmbet frumos, mi-au plăcut dinţii ei şi, nu în ultimul rând, mi-a plăcut că este doctor. Mi-a plăcut şi că are simţul umorului… Eram un bărbat experimentat şi mi-am dat seama ce merge şi ce nu”, spunea Mircea Radu.

Vezi și MIRCEA RADU, IMAGINE DE COLECȚIE ALĂTURI DE RALUCA! CUM ARATĂ SOȚIA FOSTULUI PREZENTATOR TV: „DOAMNA ȘI VAGABONDUL”