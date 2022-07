Soția lui Mircea Radu, primele declarații după ce a fost accidentată pe trecerea de pietoni: ”Chiar și în aceste circumstanțe delicate”

Soția fostului realizator TV Mircea Radu a fost accidentată, în urmă cu patru zile, pe o trecere de pietoni, în Piatra Neamț. Raluca Radu traversa regulamentar strada, împreună cu o rudă de 66 de ani, moment în care cei doi au fost acroșați de un taximetrist.

Soția lui Mircea Radu și bărbatul care o însoțea au fost răniți și au fost transportați la un spital pentru investigații medicale. Etilotestul a indicat că șoferul nu consumase alcool. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Din fericire, Raluca nu a fost rănită grav și se poate întoarce la serviciu, la pacienții săi. Soția lui Mircea Radu a postat, recent, pe o rețea de socializare, un mesaj pentru toți care i-au fost alături în aceste zile dificile, de după accident.

“Dragii mei, vă mulțumesc pentru gândurile bune, sutele de mesaje și telefoane cu urări de sănătate și încurajare, care mi-au fost un adevărat sprijin după accidentul suferit acum trei zile.

Recuperarea mea merge înainte. Chiar și în aceste circumstanțe delicate, de mâine voi fi din nou alături de pacienții mei. P.S. Vechiul număr de telefon al cabinetului, pierdut în accident, nu mai poate fi recuperat.”, a transmis partenera de viață a lui Mircea Radu pe pagina de Facebook.

Mircea Radu este căsătorit cu Raluca din anul 2013

Mircea Radu este căsătorit cu Raluca (fostă Olaru) din anul 2013 și au împreună doi copii. Raluca Radu este din Botoșani și este medic oncolog.

„Nu a fost dragoste la prima vedere. Ne-am cunoscut întâmplător. Primul impact au fost ochii ei. Are cei mai închişi ochi pe care i-am văzut. Are ochii aproape negri. Mi-au plăcut ochii ei, are un zâmbet frumos, mi-au plăcut dinţii ei şi nu în ultimul rând mi-a plăcut că este doctor. Mi-a plăcut şi că are simţul umorului… Eram un bărbat experimentat şi mi-am dat seama ce merge şi ce nu”, spunea Mircea Radu despre relația cu soția sa.

Mircea Radu a fost, de-a lungul anilor, gazdă a unor emisiuni precum „Telejurnal”, „ÎnTrecerea anilor” şi coprezentator „Femei de 10, Bărbaţi de 10”. În decembrie 2017, Mircea Radu a părăsit postul public pentru a se întoarce în Antena 1, la cârma unei noi emisiuni, „Ie, Românie”. După această colaborare, Mircea Radu n-a mai avut niciun alt proiect cu Antena 1.

Recent, Mircea Radu a renunțat la televiziune și s-a mutat în provincie, la Piatra Neamț, unde soția sa profesează, pentru a-și urma alte visuri, precum grădinăritul.

VEZI ȘI: MIRCEA RADU, DESPRE CĂSNICIE ȘI VIAȚA DE FAMILIE! „AM CERUT-O DE SOȚIE ZIUA ÎN AMIAZA MARE, LUNGIT PE UN PROSOP, ÎN FAȚA UNEI MĂRI LIMPEZI”