BANC | Discuție între un el și o ea: ”Ce faci, iubire, ai ajuns acasă?”

Ea: Ce faci, iubire, ai ajuns acasă?

El: Am ajuns, viața mea, și plâng ca un copil.

Ea: De ce? Ce s-a întâmplat?

El: Mă uitam la nunta noastră.

Ea: Vai, ce frumos, păi și de ce plângi?

El: Mă uitam la filmare înapoi, de la sfârșit la început, și când am ajuns la momentul inelului, când am văzut că îți scoate proetul verigheta de pe deget, nu m-am putut abține și am început să plâng de bucurie.

Ea: Să nu te găsesc acasă, că te rup pe genunchi.

Dilema în cuplu

– Suntem împreună de aproape cincisprezece ani. Avem și doi copii. Nu crezi că ar trebui să ne căsătorim?

– Poate că da, dar cine ne mai ia la vârsta noastră?

Soţul gelos îşi sună soţia:

Soţul: – Draga mea, unde eşti?

Soţia: – Acasă, dragul meu.

Soţul: – Eşti sigură?

Soţia: – Da!

Soţul: – Porneşte blenderul, te rog.

Soţia merge la bucătărie şi porneşte blenderul.

Soţul: – Bine, draga mea, te cred. Ai grijă de tine.

În ziua următoare, bărbatul decide să meargă acasă la prânz fără să anunţe.

Când vede că soţia lui nu este acasă, acesta merge direct în camera fiului său şi-l întreabă.

– Fiule, ştii ceva de mama ta? Unde este?

– Nu ştiu, tată. A plecat acum o oră şi a luat şi blenderul cu ea.

Discuție în cuplu, după 25 de ani de căsnicie

După 25 de ani de căsătorie, într-o zi un tip și-a privit soția și i-a spus:

– Iubito, acum 25 de ani stăteam cu chirie, aveam o mașină ieftină, dormeam pe o canapea și ne uitam la un televizor cu ecran de 14` alb-negru, dar în fiecare noapte adormeam alaturi de o blondă sexy de 25 de ani.

Acum avem o casă mare, o mașină bună, un pat mare… un TV color cu plasmă.

Dar dorm acum cu o femeie de 50 de ani. Draga mea, cred că avem o problema!

Soția, fiind o femeie înțeleaptă, i-a spus:

– Tu du-te și caută-ți o blonda sexy de 25 de ani, că eu mă voi ocupa ca tu să stai din nou cu chirie, să conduci o mașină ieftină și să dormi pe o canapea…

