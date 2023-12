BANC | După ce a născut nevastă-mea, am întrebat-o pe doctoriță

Banc. Un bărbat merge la maternitate, acolo unde soția a născut. A întrebat-o pe doctoriță când ar putea face dragoste. Dar răspunsul medicului a fost neașteptat! Spor la râs, dragi cititori!

După ce a născut nevastă-mea, am întrebat-o pe doctoriță:

– Și peste cât timp credeți că vom putea face dragoste?

– În 20 de minute ies din gardă. Așteptați-mă în parcare.

Tatăl care se strâmbă prin geam, la maternitate

La maternitate, tatăl copilului se strâmba prin geam la bebeluşii nou-sosiţi:

– Gulu-gulu, gulu-gulu… uite a zâmbit! Nu-i aşa că-i adorabilă?

– Dar copilul tău n-a zâmbit, spuse prietenul care îl însoţea.

– Eu vorbeam de asistentă…

Banc. Blonda care vrea să-și ia un test de sarcină de la farmacie

La farmacie intră o blondă și cere:

– Puteți să îmi dați și mie un test de sarcină?

Farmacista:

– De care?

Blonda:

– Negativ dacă se poate.

Maria naște al cincilea copil

Maria era la spital unde năştea al cincilea copil.

Vine Ion şi întreabă:

– De ce e copilul aşa negru ?

Maria:

– Păi, Ion, când l-am născut nu aveam lapte şi mi l-a alăptat o negresă.

Vine şi mama lui Ion.

Mama:

– Ion, de ce e copilul aşa negru?

– Păi când Maria l-a născut nu a avut lapte şi l-a alăptat o negresă.

Mama:

– Păi, Ion, nici eu nu am avut lapte când te-ai născut şi ţi-am dat lapte de vacă şi nu am ştiut că până acum am crescut un bou.