BANC | Gheorghe îl întâlnește pe Ion și îi spune: ”Știi că ți-a murit soacra?”

Banc. Gheorghe îl întâlnește pe Ion și îl anunță că soacra lui a trecut în neființă. Reacția lui Ion a fost neașteptată! Spor la râs!

Gheorghe îl întâlnește pe Ion și îi spune:

– Știi că ți-a murit soacra?

– !!! (nu răspunde)

– Ioane, știi că ți-a murit soacra?

– !!! (nu răspunde)

– Ioane, nu ai auzit, ți-a murit soacra!

– Nu mă face să râd că am buzele crăpate.

Ion pleacă pe vapor și îi aduce lui Gheorghe un cadou

Ion pleacă la muncă, pe vapor, iar la plecare Gheorghe îl roagă să-i aducă și lui un papagal. După un timp, Ion se întoarce, dar cum a uitat să cumpere un papagal, îi ia o bufniță.

Cei doi se întâlnesc, Ion îi dă bufnița lui Gheorghe și-i spune că e papagal regal. O săptămână mai tarziu, se întâlnesc la o bere, iar Ion îl intreabă pe Gheorghe dacă papagalul a început să vorbească. Gheorghe răspunde:

– Băi, încă nu vorbește, dar tu știi ce atent se uită?

Ion și Gheorghe stau de vorbă de Anul Nou

Ion și Gheorghe vorbeau într-o seară înainte de Revelion, și Ion zice:

– Băi Gheo! Ție ce-ți place mai mult? Petrecerea de Anul Nou sau să te culci cu nevastă-ta?

La care Gheorghe răspunde:

– Băi Ioane, sincer, Anul Nou, că ăla-i mai des!

Gheorghe este oprit la vamă

La vamă ajunge și badea Gheorghe cu o căruță plină de butoaie. Vameșul îl întreabă ce are în butoaie. Badea îi răspunde simplu: apă.

– Nu se poate, nu te cred, tu ascunzi ceva bade!

– Nu, pe cuvântul meu!, zice badea.

– Am să gust din fiecare butoi.

Așa și facu’. După degustare, vameșul își dă seama că badea are într-adevăr apă în butoaie.

– Bade ai dreptate, ești liber să pleci, dar poți să-mi spui de ce duci tu apă peste graniță?

– La noi în sat e un obicei: După ce speli mortu’ să duci apa cât mai departe.

Sursă foto: Pixabay