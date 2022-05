Banc. Ion și Vasile stau de vorbă, la un pahar. Dintr-o dată, lui Ion îi scapă „porumbelul” pe gură și o aduce în discuție pe soția lui Vasile.

Ion si Vasile, la un pahar. La un moment dat, zice Ion:

– Mă Vasile, ştii ce-mi place mie cel mai mult la nevastă-ta?

– Nu mă, ce?… răspunse Vasile, holbându-se.

– Că e frumoasă şi supusă, mă.

– Bine mă, frumoasă ştiu că e, mersi, dar cum adica…supusă?

– Adică supusă greşelii am vrut să zic, mă Vasile…

Zi de salariu pentru Ion și Vasile

Pentru că e ziua de salariu, Ion și Vasile se opresc la un bar,

Stăteau cei doi amici la o „şuetă”, când Ion îi spune lui Vasile:

– Or da ăştia banii azi ?

– D-apăi, măi Vasile … la cât de sarac sunt … dacă fuge nevastă-mea cu unul … fug şi eu cu ei …

Ion și nevasta prietenului său

– Ioane, nevastă-ta mă face să mă rog mai mult!

– Cum așa?

– De fiecare dată când o văd pe stradă, mă uit la picioarele alea lungi, la sânii ăia superbi și îmi spun: ”Și nu ne duce pe noi în ispită…”.

Ion îi răspunde:

– Greșit!

– Ce este greșit, Ioane?

– Păi, dacă o cunoșteai mult mai bine, cu siguranță îți spuneai: ”Și ne ferește de cel rău …”!

Ion și Gheorghe stau de vorbă

Ion ș Gheorghe:

– Măi Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?

– Păi, am fi cumnați.

– Dar dacă aș face amor cu nevastă-ta?

– No, atunci am fi chit!

Sursă foto: Pixabay