Zodia care termină anul 2025 în genunchi. Mihai Voropchievici: „Din păcate, este prea târziu”

O zodie va încheia acest an în genunchi. Mihai Voropchievici i-a avertizat pe acești nativi și le-a dat un sfat foarte important. Ultima lună din acest an este extrem de importantă pentru toate zodiile, dar doar una dintre ele va simți cum 2025 se termină într-un mod ghinionist pentru ea. Află în articol dacă tu ești cel ghinionist!

Mihai Voropchievici a făcut horoscopul runelor și a spus că toate zodiile vor fi guvernate de runa Lagaz în ultima lună din 2025. Acest aspect influențează major fiecare nativ în parte, dar unul dintre ei va avea de suferit mai mult.

Zodia care termină anul 2025 în genunchi

Dacă unele zodii se vor bucura de noi începuturi, schimbări frumoase și eliberarea de probleme, acest nativ nu se încadrează în categoria norocoșilor.

Nu vă mai ținem mult în suspans și vă spunem că este vorba despre Vărsător. Potrivit lui Mihai Voropchievici, aceștia vor încheia anul fiind abătuți. Acești nativi aub mari șanse să acționeze mult prea târziu pentru a rezolva problemele cu care se confruntă, dar vor avea parte de ajutor din partea runelor.

În ceea ce îi privește pe ceilalți nativi ai zodiacului, Berbecii vor trece printr-o reinventare, Taurii vor simt stres pe final de an, Gemenii sunt de-a dreptul pe val, Racii primesc vești bune, Leii se simt obosiți după un an plin, Fecioarele au parte de noroc, Balanțele sunt îngândurate, Scorpionii sunt unii dintre cei mai norocoși, Săgetătorii închid anul cu bine, Capricornii se bucură de o viață de familie fericită, iar Peștii vor avea ceva de rezolvat pe final de an, potrivit sursei citate.

