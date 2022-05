BANC | Într-o farmacie intră un tânăr, plin de el, care arată farmacistei mâna dreaptă, ridicată în sus, cu degetele răsfirate: „Cinci ce?”

Banc. Vă îndulcim ziua cu o serie de bancuri. Spor la râs!

Într-o farmacie intră un tânăr, plin de el, care arată farmacistei mâna dreaptă, ridicată în sus, cu degetele răsfirate.

– Cinci, spune el.

– Cinci ce?, zise farmacista.

– Cinci Viagra, că în seara asta vine o rusoaică la mine și vreau să fiu în formă.

Ziua cealaltă apare tânărul în ușă, ceva mai mohorât, și ridică ambele mâini în sus.

La care farmacista:

– Zece Viagra??!!

La care tânărul:

– Nu, o cremă de mâini, că nu a venit rusoaica.

Farmacistul și ucenicul

Un farmacist este pentru prima dată când își lasă singur, peste noapte, ucenicul de serviciu.

Înainte să plece acasă, îi spune:

– La orice problemă de sub centură, dă-le ricin, la orice de deasupra centurii, aspirină.

A doua zi, îl întreabă cum a fost:

– Bine, cu o singură excepție am procedat exact cum mi-ați spus.

– Și care a fost acea excepție?

– A venit o doamnă de vreo 30 de ani, care și-a deschis paltonul, nu avea nimic pe dedesubt și mi-a zis „Băiete, de 1 an nu am văzut niciun bărbat!”

– Și???

– I-am dat picături de ochi….

