BANC | Într-o seară, în club, Bulă agață o fată

Este sfârșit de săptămână, așa că voia bună nu trebuie să lipsească. Pentru a ne asigura că începeți acest weekend cu zâmbetul pe buze, am pregătit un banc savuros. Astăzi, CANCAN.RO vă aduce o glumă cu Bulă, personajul preferat al românilor. Cum credeți că va decurge întâlnirea dintre el și o fată agățată în club? Ei bine, citiți și vă amuzați!

Într-o seară, în club, Bulă agață o fată. O invită a doua zi la întâlnire și cei doi „porumbei” se duc la cinema. La un moment dat, fata îi spune:

– Bulă, ar trebui să știi ceva!

– Ce, draga mea?!

– În primul rând, sunt virgină!

– Foarte bine! Atunci, hai în ultimul rând!

Dacă doriți să aduceți și voi zâmbetul pe buzele cuiva, puteți distribui acest banc mai departe. În plus, mai jos, regăsiți câteva glume bonus cu Bulă. Spor la citit!

Bulă și tema de la școală

La școală, profesoara lui Bulă dă clasei să facă drept temă o propoziție cu expresia:„mama e numai una”.

Următoarea zi la școală profesoara îi întreabă pe colegii lui Bulă ce propoziții au făcut cu „mama e numai una”:

– Ionel, tu ce ai scris?

– Păi, când am fost bolnav mama a stat tot timpul lângă mine, mama e numai una.

– Bravo! Dar tu Georgele, ce ai scris?

– Când nu știam să fac un exercițiu la matematică, mama m-a ajutat, mama e numai una.

– Excelent! În sfârșit a venit și rândul lui Bulă.

– Și tu, Bulă, ce ai scris?

– Păi eu când am ajuns ieri acasă, îmi era tare foame și am întrebat-o pe mama ce e de mâncare, iar ea mi-a zis că sunt doua chiftele în frigider, am deschis frigiderul și am strigat: Mamă, e numai una!

Bulă și… Radu

La ora de psihiatrie, studenții învață despre starea de calm, de iritare și de furie.

Profesorul formează un număr de telefon.

– Alo, vă rog frumos cu Radu.

– Aici nu există niciun Radu.

– Iată starea de calm, spune profesorul studenților.

Mai sună o dată, la același număr de telefon.

– Alo, vă rog frumos cu Radu.

– V-am spus că aici nu există niciun Radu.

– Iată starea de iritare, spune iar profesorul studenților.

Mai sună încă o dată.

– Alo, vă rog să mi-l dați pe Radu la telefon.

– Băi, nu mai suna aici, du-te dracu…Ți-am spus că nu există niciun Radu aici!

– Aceasta a fost ultima stare, de furie.

Se ridică Bulă și spune:

– Mai există o stare, cea de disperare.

Bulă ia telefonul, sună la același număr și spune:

– Sunt Radu, m-a căutat cineva?