BANC | La final de an studențesc, Bulă dă examen la filosofie

„La final de an studențesc, Bulă dă examen la filosofie. Intră profesorul și spune:

– Examenul constă într-o singură întrebare: „Demonstrați că acest scaun e invizibil!”.

Studenții au scris zeci de pagini, aducând în sprijinul tezei lor chiar și teorii din alte discipline, precum trigonometria sau fizica cuantică. Toți au picat. În afară de Bulă, care a luat nota 10. Și a scris doar 2 cuvinte în teza lui:

– Care scaun?!”

Bancuri cu Bulă

Bulă era elev în clasa întâi

„În fiecare zi venea cu hamsii de mirosea școală că o pescărie.

La un moment dat învățătoarea îi anunță că a două zi vor avea inspecție și îi atrage atenția lui Bulă să lase hamsiile acasă măcar în ziua respectivă și să își ia altceva de mâncare la el.

A două zi, inspecție! Ora decurge bine, vine pauză.

Inspectorul rămâne și în pauză să vadă ce fac elevii, dacă mănâncă frumos și igienic.

Fiecare își pune șervețelul pe masă și scoate unul un sandwich, altul biscuiți etc.

Bulă întinde un prosop pe masă și scoate dintr-o pungă o grămadă de icre negre.

Învățătoarea înlemnește, inspectorul salivează.

După ce trece inspecția, învățătoarea îl ceartă pe Bulă:

– Bine, mai, obraznicule, până acum veneai cu hamsii și acum vii cu icre negre? De unde le ai?

– Nu, doamna! Toată noaptea am stat și am scos ochii la hamsii…”

Bulă, la ora de desen

„Educatoarea observă copiii în timp ce desenează, oprindu-se din când în când să vadă câte o lucrare.

Ajungând lângă Bulă, care muncea cu mare atenţie, îl întrebă ce desenează.

Bulă spuse:

– Îl desenez pe Dumnezeu.

Educatoarea se miră:

– Dar nimeni nu ştie cum arată Dumnezeu…

Fără să se oprească o secundă, cu privirea ţinta la desen, Bulă răspunse:

– O să se ştie… în câteva minute!”

La școală, învățătoarea îi întreabă pe elevi ce știu ei despre camilă

Bulă răspunde:

„– Păi, camila este foarte rezistentă la sete!

Alt elev din prima bancă răspunde:

– Eu știu despre camilă ca e foarte rezistentă la cărat greutați!

Bulă, din ultima bancă, agitat, statea cu mana ridicată de ceva timp; voia și el să raspundă la întrebare…

– Doamna învățătoare, eu știu despre camile că sunt vagaboante!

– Bulă, zice învățătoarea, nu ți-e rușine! Cum poți să spui așa ceva de față cu toți copiii! Ce înseamnă asta? Cum camilele sunt vagaboante? Cine ți-a spus ție așa ceva?

– Păi cum, doamna învățătoare, nu umblă ele cu toți arabii?”

