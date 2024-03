BANC | La semafor, Bulă strigă după o tânără frumoasă

Pentru o porție de râs gratuită, CANCAN.RO vă pune la dispoziție un banc amuzant cu Bulă. Știm că este personajul vostru fictiv favorit, așa că iată gluma acestei zile. Ești pregătit/ă să râzi cu lacrimi? Hai să dăm drumul distracției!

Iată gluma de astăzi:

La semafor, Bulă, din mașina lui, strigă după o tânără frumoasă, care traversa strada.

– Pisi, pisi! Pot să te întreb ceva?

– Spune!

– Ce mănânci de ești atât de bună?

– Banii fraierilor ca tine!

Alte bancuri amuzante

Pentru o distracție pe cinste, noi îți prezentăm și mai multe glume cu Bulă. Vei râde în hohote!

Bulă este oprit de Poliție

Bulă este oprit de un polițist de la Rutieră:

– Domnule, de ce circulați pe trotuar?

– Păi pe unde ați vrea să merg, domnule polițist! Pe stradă nu am voie, că nu am permis.

Mama lui Bulă stătea de vorbă cu două vecina

Mama lui Bulă stătea de vorbă la cofetărie cu două vecine. Subiectul: cât de mult câștigă copiii lor.

Prima:

– Vasile, băiatul meu, a ajuns mare chirurg și are atât de mulți bani încât a făcut cadou o mașină unui prieten de-al lui.

A doua:

– Gheorghiță al meu a ajuns mare avocat și are atâția bani încât a făcut cadou un apartament unui prieten de-al lui.

Mama lui Bulă:

– Bulă al meu n-a învățat nimic, nu s-a ales nimic de el, e șomer și se droghează. Și, colac peste pupăză, e si homosexual. Norocul lui că are doi amanți, unul doctor și unul avocat, care i-au făcut cadou o casă și o mașină.

Bulă și Bubulina, în parc

Bulă și Bubulina stau pe bancă, în parc. La un moment dat, Bulă îi zice:

-Bubulino, mi-e foarte frig! Pot să-mi încălzesc mâinile între picioarele tale?

-Măi Bulă, dar la urechi nu ți-e frig?

Logodnica lui Bulă

– Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?

– Nu, Ștrulă! Bineînțeles că nu, ce fel de om crezi că sunt eu, mă?!

– Of, bravo, Bulă!

– Dar tu, Ștrulă?!

– Băi, eu trebuie să recunosc că m-am culcat, dar nu am știut că e logodnica ta.

Bulă, la examenul de conducere

Bulă se duce să dea examenul de conducere. La examen, polițistul îl întreabă:

– Am să-ți spun o singură întrebare. Dacă răspunzi corect, te trec examenul.

– Sigur, domnule polițist. Spuneți!

– Cum funcționează motorul mașinii?

Se gândește Bulă, se tot gândește, la care polițistul își pierde răbdarea și îi spune:

– Gata, timpul a expirat! Știi răspunsul sau nu?!

– Știu, domnule polițist. Dar pot să explic în cuvintele mele?

– Sigur! Chiar te rog.

– Vruuuum, vrum, vruuuum!