BANC | „Mihai, ce mașină are tatăl tău?”

Banc. Mai mulți elevi sunt luați la întrebări de un profesor, în timpul orei. Fiecare elev este întrebat ce mașini dețin părinții și cu ce se ocupă. Spor la râs!

– Mihai, ce mașină are tatăl tău?

– Mercedes. E om de afaceri.

– Bine, stai jos. Alina, ce mașină are tatăl tău?

– BMW. E doctor.

– Bravo, stai jos. Gigel, tatăl tău ce mașină are?

– Logan.

– La tablă!

După ce iese Gigel la tablă:

– Auzi, dar ce e tatăl tău?

– Procuror.

– 10! Mergi înapoi în bancă.

Bubulina îl înștiințează pe Bulă de divorț

Bulă și Bubulina merg cu mașina prin serpentine:

– Dragul meu, doresc să divorțez și motivul va fi impotența ta. Bulă, calm, mărește viteza.

– La partaj voi cere casa, custodia copiilor, conturile din banca și pensie alimentară. Bulă, la fel de calm, mărește viteza.

– Bine, dar tu nu-ți dorești nimic?

– Am tot ce îmi trebuie acum.

– Chiar ai tot ce vrei?

– Da, Bubulino, am tot ce vreau în momentul de față.

– Bine, dar ce ai tu și eu nu am?

– Airbag.

