BANC | Negociere dură pentru măritiș: ”Ai apartament?!”

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția haioasă între o tânără și pretendentul ei a devenit virală.

”-Vrei să te măriți cu mine?

-Ai apartament?

-Nu…

-Ai BMW?

-Nu…

-Salariu ai?

-Nu am salariu, dar…

-Niciun dar! Cum pot să mă mărit cu tine când nu ai nimic din ce-mi doresc?!

Bărbatul pleacă amărât bolborosind:

-Am o vilă la munte, una la mare, una în Caraibe plus vila din București în care locuiesc. Am Porsche, Ferrari și Mercedes. E nebună! De ce să mai cumpăr și un BMW? De unde salariu dacă eu sunt bancher…”, este bancul zilei.