BANC | ”Nu mă mai duc în viața mea la farmacie”

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Un bărbat se duce la farmacie să îi cumpere iubitei sale absorbante. Vezi în ce situație amuzantă ajunge.
– Nu mă mai duc în viața mea la farmacie ca să-ți cumpăr absorbante. A râs farmacista de mine jumătate de ora.
– De ce? Ce ai mai făcut?
– I-am cerut cum mi-ai zis tu, o cutie de absorbante Always Platinum Secure Nighnt cu piept de pui.
– Cu aripioare.
– Tot un drac, adică tot de pui, nu?
– Da…
Maria se întoarce de la magazin cu o pălărie nouă. Către Ion:
– Mă Ioane, să vezi, mi-a zis vânzătoarea că pălăria asta mă face să par cu 10 ani mai tânără.
La care Ion:
– Şi-atunci de ce nu ţi-ai luat trei?
La un moment dat Maria care nu avea somn îl intreaba pe Ion:
– Ioane, dormi?
– Nu!
– Ioane, mă iubeşti?
– Dorm!!
Marie, eu acum ma duc, mult nu mai am, da’ vreu sa stiu si eu:
– M-ai înşelat tu vreodată?
La care, Maria:
– Apoi, mă Ioane dragă, io ti-aş zice, da’dacă nu mori?…