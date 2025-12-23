BANC | ”Nu mă mai duc în viața mea la farmacie”

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Un bărbat se duce la farmacie să îi cumpere iubitei sale absorbante. Vezi în ce situație amuzantă ajunge.

– Nu mă mai duc în viața mea la farmacie ca să-ți cumpăr absorbante. A râs farmacista de mine jumătate de ora.

– De ce? Ce ai mai făcut?

– I-am cerut cum mi-ai zis tu, o cutie de absorbante Always Platinum Secure Nighnt cu piept de pui.

– Cu aripioare.

– Tot un drac, adică tot de pui, nu?

– Da…

Alte bancuri amuzante

Maria se întoarce de la magazin cu o pălărie nouă. Către Ion:

– Mă Ioane, să vezi, mi-a zis vânzătoarea că pălăria asta mă face să par cu 10 ani mai tânără.

La care Ion:

– Şi-atunci de ce nu ţi-ai luat trei?

Era Ion şi cu Maria în pat într-o seara

La un moment dat Maria care nu avea somn îl intreaba pe Ion:

– Ioane, dormi?

– Nu!

– Ioane, mă iubeşti?

– Dorm!!

Ion, pe patul de moarte:

Marie, eu acum ma duc, mult nu mai am, da’ vreu sa stiu si eu:

– M-ai înşelat tu vreodată?

La care, Maria:

– Apoi, mă Ioane dragă, io ti-aş zice, da’dacă nu mori?…