BANC | Oferta zilei: „La două beri cumpărate..”

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de miercuri care să-ți dea energie. Știm că mai sunt câteva zile bune până când să ajungi la terasă, dar până atunci, te „răcorești” cu gluma! Râzi cu lacrimi!

Iată gluma:

„Oferta zilei! La două beri cumpărate, le plătești pe amândouă!”

Bancuri cu și despre bere

Ciobanul și berea

„Coboară ciobanul de la munte să meargă la Sibiu.

În gară, vede un chioşc şi cere o bere.

Tipa îi dă o bere la doză.

Ciobanu’ scoate brişca, crapă cutia şi bea berea.

Bineînţeles că nu se satură şi mai cere una.

O ciopleşte şi pe asta.

La care tipa de le chioşc:

– Baciule, cutia are un inel, tragi de el şi se deschide, de-aia e făcut.

Se uită baciul la tipa şi zice:

– Inelu’ ala e pentru ăia care nu au brişcă!”

O maimuță merge să-și comande o bere

„O maimuţă intră într-un bar şi comandă o bere.

Ospătarul, foarte mirat, desface o bere şi o serveşte.

Maimuţa bea berea, după care cere nota.

Ospătarul, şi mai mirat, îi spune:

– 100 de Euro!

Maimuţa scoate 100 de Euro, îi pune pe masă şi dă să plece.

Ospătarul, de-a dreptul stupefiat, zice:

– Nu te supăra, dar e prima oară când văd o maimuţă la noi în bar!

Maimuţa răspunde supărată:

– La preţurile astea, nici nu-i de mirare!”

Berea versus femeia

„- O bere nu te duce la sapă de lemn!

– O bere nu are niciodată picioarele sau mâinile reci!

– Etichetele de bere nu ies din modă nici măcar odată în an!

– O bere nu iți va recomanda niciodată să nu mănânci carne!

– O bere nu are niciodată dureri de cap!

– O bere nu se va vrea niciodată emancipata!

– O bere nu trebuie sa fie încălzita înainte de servire!

– Unei beri nu trebuie sa îi cumperi flori!

– O bere nu cicălește!

– Daca ai terminat o bere nu trebuie decât să iei alta!

– O bere o ai tot timpul la îndemână!

– O bere nu are nevoie de toată baia pentru ea!

– Daca bei o bere buna, ai întotdeauna un sentiment plăcut!

– Daca bei o sticla de bere, primești întotdeauna garanția pe sticlă!

– O bere nu are grijă tot timpul ce faci!

– O bere arată la fel și dimineața și seara!

– O bere nu se plânge dacă o iei cu tine undeva!

– O bere nu te înșală!

– O bere nu ar cumpăra niciodată un automobil automatic!

– O bere te așteaptă răbdătoare în mașina!”

