Bancul dimineții | Bulă intră în alimentară: „Brânză roquefort aveți?”

Bancul dimineții. Bulă merge la cumpărături. În căutarea unei brânze speciale, cu mucegai, intră într-o alimentară. O întreabă pe vânzătoare dacă are un anumit tip de aliment. Dialogul stârnește amuzament. Spor la râs!

Bulă intră în alimentară. O vede pe vânzătoare și o întreabă, pe un ton arogant:

– Bună dimineața. Domnișoară, brânză roquefort aveți?

– Ce să am?

– Brânză roquefort, domnișoară. Este o brânză specială, cu mucegai.

– Aaa, am înțeles. Nu am brânză de aia, dar am câteva legume și câteva pâini roquefort, dacă doriți.

De altfel, în continuare vă prezentăm alte câteva bancuri la fel de savuroase. Primul îl are în centrul atenției pe Bulă, la ora de dirigenție. Este întrebat de dirigintă despre ce le lipsește acasă. Cel de-al doilea banc îl are în prim-plan tot pe celebrul Bulă, dar care îi cere soției să îi calce o cămașă.

Bancul dimineții. Bulă la ora de dirigenție

Bulă participă la ora de dirigenţie. Diriginta îi întreabă pe elevi despre ce le lipseşte acasă.

Primul răspunde Gheorghe:

– Nouă ne lipseşte o maşină. În rest avem de toate.

Urmează Vasilică:

– Nouă ne trebuie un TV nou, cel vechi e în urmă cu tehnologia.

Vine și rândul lui Bulă, a cărui familie este cea mai săracă din oraş:

– Nouă nu ne lipseşte nimic.

– Cum aşa, măi Bulă!? se miră diriginta, ştiind situaţia din casa lui Bulă.

– Păi, doamna dirigintă, aseară a venit soră-mea cea mare acasă şi i-a spus mamei că a rămas însărcinată. Iar mama i-a spus lui tata: “Asta e tot ce ne lipsea!”

Bubulina e lăsată singură, acasă

Bulă îi spune nevestei:

– Bubulino, calcă-mi și mie cămașa, că am ședință importantă astăzi!

– Bulă, tu te duci la femei!

– Nu, draga mea! Am o ședință foarte importantă și am nevoie să fiu aranjat. Te rog, pregătește-mi și cravata!

– Bulă, tu chiar te duci la femei!

– Nuuu, Bubulino! Te rog adu-mi și parfumul ăla șmecher!

– Aaa, e clar! Chiar te duci la femei, la cum te aranjezi.

– Nu, promit!

Se întoarce Bulă beat, la ora 4:00 dimineața. O trezește pe Bubulina și îi spune:

– Bubulino, să-ți zic ceva! Ai cobit!