BANC | Părinte, vreau să mă spovedesc

Un tânăr intră în biserică:

– Părinte, vreau să mă spovedesc.

– Haide, fiule, ușurează-ți sufletul!

– Săptămâna asta, am ajutat o prietenă să monteze un dulap. L-am montat, a început să plouă și ea îmi spune: „Ei, unde să te pornești pe ploaia asta, rămâi!” Am rămas și am f…..o. Câteva zile în urmă, am ajutat-o pe nevasta prietenului meu să lipească tapet. L-am lipit și a început să plouă. Ea îmi spune: „Ei, unde să ieși pe ploaia asta, asteaptă!”… si am f….o. Dar ieri, îmi ajutam prietenul în garaj să-și repare mașina. Am reparat-o și a început să plouă… El îmi spune: „Unde să pleci prin ploaie, rămâi sa bem!” Ne-am îmbătat și l-am f…t. Ce să fac părinte?

– Du-te-n plm de aici, până nu începe să plouă!

Și încă o glumă care să vă facă să zâmbiți

Soțul se intoarce, negru de supărare, de la spitalul unde este internată soacra.

Soția îl întâlnește în ușă:

– Cum se simte mama?

– Mama ta este sănătoasă ca un cal, în curand va fi externată și va rămâne la noi!

– Nu înțeleg… Ieri medicul mi-a spus că este pe moarte.

– Nu știu ce ai vorbit tu cu doctorul, dar mie mi-a spus să mă pregatesc pentru ce este mai rău!

