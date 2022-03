BANC | Pe patul de moarte, Popescu e înconjurat de toată familia și, cu glas sleit, le spune: ”Când aveam eu vreo 20 de ani...”

Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli.

Pe patul de moarte, Popescu e înconjurat de toată familia și, cu glas sleit, spune:

– Ehei, când aveam eu vreo 20 de ani, ce mă mai distrăm !… Femei, beții, scandaluri…

Și-mi zicea tata: bă băiatule, potolește-te, ia-ți un serviciu, fă-ți și tu o familie, să aibă și ție cine-ți da un pahar de apă pe patul de moarte.

Dar nu m-am potolit. Și pe la 30 de ani, ce mă mai distrăm… Femei și mai multe, beții și mai mari!…

Și-mi ziceau prietenii: ba Popescule, potolește-te, fă-ți și tu o familie, să aibă și ție cine-ți da un pahar de apă pe patul de moarte.

Și mi-au tot zis așa, până am început să-i ascult.

Mi-am luat nevasta. Nevasta trebuia ținută cu bani, a trebuit să muncesc mai mult. Au apărut copiii, a trebuit să muncesc și mai mult, să-i duc la școală, să le dau tot ce le trebuie. N-am mai știut ce-i aia o beție, n-am mai știut ce-i aia o distracție.

Pe urmă au venit nepoții.

Am tras și pentru ei cât am putut, că deh, să aibă cine-mi da un pahar de apă pe patul de moarte…

Și uite că acușica, acușica mor și…

– Și, și?, întreabă rudele strânse buluc la capul muribundului.

– Și-n pana mea, NU MI-E SETE!!!!!!