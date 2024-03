BANC | „Raluca e plecată. Sunt tatăl ei”

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze așa că vă pune la dispoziție un banc amuzant. Conversația hilară dintre un adolescent și tatăl iubitei lui. I-a scris un mesaj siropos, fără să știe că părintele ei îi va răspunde. Cum s-a încheiat discuția? Vei râde cu lacrimi!

Iată gluma:

„ – Trimite-mi o poză fără sutien!

– Raluca e plecată…Sunt tatăl ei! Îți trimit eu, să nu aștepți…

– Sărut mâna, nenea! Mulțumesc”.

Doi tineri după luna de miere

Doi tineri căsătoriți se întorc din luna de miere. A doua zi, mireasa își sună mama, plângând:

– Deci, cum a fost, fiica mea?

– Oh, mamă, a fost minunat. Atât de romantic!. Mamă, dar imediat ce am ajuns acasă, a început să-mi vorbească urât. Nu am auzit niciodată astfel de cuvinte! Trebuie să vii să mă iei acasă! Te rog, mamă!

– Hai, draga mea, calmează-te! Ce ți-a spus?

– Nu vreau să-ți spun. Îmi e atât de rușine. E îngrozitor. Trebuie să vii să mă iei acasă. Te rog, mamă!

– Draga mea, ce lucruri oribile îți zice? Știi că mie îmi poți spune orice.

– Mamă, îmi spune cuvinte precum „gătește cina”, „calcă-mi o cămașă”, „șterge praful” și „fă patul”!

Nevasta unui deținut, în vizită la directorul închisorii

Nevasta unui deținut, în audiență la directorul penitenciarului:

-Domnule director, am venit aici să vă rog să-i dați soțului meu o muncă mai ușoară.

-Dar, doamnă, soțul dv. lipește etichete pe sticle, ce poate fi greu în asta?

-Nesimțitul, mie mi-a zis că sapă un tunel.

Un hoț intră noaptea în casă

Un hoț intră noaptea într-o casă unde proprietarii erau plecați. Cum tocmai băga banii în sac aude o voce:

-Iisus te privește!

Se uită el în toate părțile și nu vede nimic. Mai încolo bagă bijuteriile în sac și iar aude o voce:

-Iisus te privește!

Se uită hoțul și vede un papagal. Papagalul îi zice:

-Pe mine mă cheamă Moise, dar să știi că Iisus te privește.

Hoțul râde și întreabă:

-Ce tâmpit își botează papagalul Moise?

Papagalul răspunde:

-Același tâmpit care și-a botezat dobermanul Iisus.