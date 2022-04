BANC | Se încheie Cina cea de Taină. Vine ospătarul cu nota de plată la Iisus

Banc. Vă îndulcim ziua de sâmbătă cu o serie de bancuri. Spor la râs!

Se încheie Cina cea de Taină. Vine ospătarul cu nota de plată la Iisus. Se uită Iisus la notă şi înlemneşte: 30 de arginţi.

– Ioane, ai tu cumva 30 de arginţi?

– Nu, Doamne, am dat toţi banii la săraci.

– Andrei, ai tu cumva 30 de arginţi?

Acelaşi răspuns.

– Petre?

Petre ridică din umeri, nu are. Ultimul apostol:

– Iuda, ai tu cumva treizeci de arginţi?

– N-am, Doamne, dar am o idee…

Iepurașul și plasma de la lup

Într-o zi iepurașul se întâlnește cu lupul. Iepurașul căra o plasmă de ultima generație…

– Dar de unde ai măi iepurașule, plasma asta, că tu ești lefter…

– Păi am fost la vulpe…

– Și???

– Păi… m-a invitat la o cafea… după care s-a dezbrăcat și a zis: „Ia tot ce e mai bun de la mine”.

– Și?

– Și eu am luat plasma!

