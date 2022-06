BANC | Soacra merge în vizită la nora ei

Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. CANCAN vă propune un banc care te va face să râzi cu poftă.

Soacra merge in vizită la nora ei și o găsește goală pe pat.

– Ce faci noro?

– II aștept pe soțul meu in costumul Evei, ca să-i fac o surpriză plăcută.

Se duce soacra acasă și își așteaptă soțul goală, pe pat..

– Ce faci, fă?

– Te-aștept in costumul Evei! Nu-ți place?

– Ba da, dar n-ai putut să-l calci puțin?

Și încă o glumă care să vă facă să zâmbiți

Un tip se uita mulţumit în faţa unei oglinzi la bărbăţia lui:

– Dacă ar fi numai cu cinci centimetri mai lungă, eu aş fi regele!

Nevastă-sa se uită dezamagită la el şi-i spune:

– Dacă ar fi cu numai cinci centimetri mai scurtă, tu ai fi regina!

