BANC | Spovedania lui Bulă

Banc. Este dimineață, ceea ce înseamnă că ar fi ideal să vă treziți cu zâmbetul pe buze. De data aceasta îl avem în prim-plan pe celebrul Bulă, care merge la biserică să se spovedească. Dialogul cu părintele stârnește amuzamentul. Spor la râs!

– Părinte, am păcătuit.

– Zi-mi, Bulă, cu ce?

– Aseară am fost la o petrecere și acolo am întâlnit o fată. O voce îmi zicea: „Fă-o! Uite cum arată”. Altă voce îmi zicea: „Nu o face! Ai copii și nevastă acasă”.

– Și ce ai făcut, fiule?

– M-am dus acasă.

– Păi și cu ce ai păcătuit?

– Cu gândul, părinte, cu gândul.

– Ai dreptate, Bulă. Du-te acasă și, timp de două luni, trebuie să bei câte 3 găleți de apă în fiecare zi.

– De ce 3 găleți, părinte?

– Pentru că atâtea bea un bou, fiule…

Banc. Tânăra care merge să se spovedească

O tânără la spovedanie:

– Părinte eu…

– Știu, fiica mea, ce ai făcut, că suntem prieteni pe Facebook, am văzut poze, am citit ce ai scris pe perete…Mi-a fost destul.

– Și ce trebuie să fac ca să fiu iertată, părinte?

– Să dai like la 10 mănăstiri.

Preotul:

– Va veni o zi când vei plăti pentru toate păcatele tale!

– Aiurea părinte, eu deja plătesc! Femeile și alcoolul nu sunt gratis sa știi…