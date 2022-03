BANC | „Tată, sunt îndrăgostită de un băiat din America. Ne-am cunoscut pe un site de întâlniri”

Este joi, a patra zi a săptămânii, ocazie cu care v-am pregătit un banc de nota 10. Nu trebuie, sub nicio formă, ratat. Vă garantăm o porție de râs copioasă, ca întotdeauna. Te vei înveseli instant și vei uita de toate grijile și problemele.

Unele dintre cele mai amuzante bancuri sunt cele care au în prim viața de familie. Automat, intervine și ideea de haz de necaz. O discuție dintre un tată și fiica lui, pe tema căsătoriei, a fost de-a dreptul, fabuloasă. Spor la râs!

Fata către tatăl ei:

– Tată, sunt îndrăgostită de un băiat foarte departe de mine… El locuiește în America. Ne-am cunoscut pe un site de întâlniri, am devenit prieteni pe Facebook, am vorbit pe WhatsApp, m-a cerut de nevastă pe Skype… Și am nevoie de acordul și binecuvântarea ta…

Tatăl a spus:

– Wow! Serios?? Atunci căsătorește-te pe Twitter, distrează-te online, cumpără-ți copiii de pe tocmai.ro și dacă te-ai săturat de soțul tau… vinde-l pe OLX…