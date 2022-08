BANC | Un american, un japonez și un român se întrec în tehnologie

Banc. Vă îndulcim seara cu o serie de bancuri! Spor la râs, dragi cititori!

Un american, un japonez și un român se întrec în tehnologie.

Americanul spune:

– Am inventat o mașinărie la care bagi la un capăt un porc și pe partea cealaltă apar cârnați, caltaboș, șuncă etc.

Japonezul spune:

– Am inventat o mașinărie la care bagi la un capăt un sac de nisip și pe partea cealaltă apar cristale de cuarț, pahare de cristal etc.

Românul spune:

– La noi s-au apucat 10 muncitori să construiască o fabrică de alcool la ora 8 dimineața și la ora 10 erau beți toți.

Vezi și BANC | UN MOȘ DE 80 DE ANI, LA DOCTOR: „NU MAI POT SĂ AM TREABĂ CU NEVASTĂ-MEA”

Bulă și ofițerul de la centrul de recrutare

Ofiţerul de la centrul de recrutare îl întreabă pe Bulă:

– Recrut, ce-i cu ochiul dumitale?

– E un ochi artificial…

– Şi din ce e făcut un ochi artificial?

– Din sticlă, domnule ofiţer.

– Da, logic trebuie să şi vezi prin el!

Citește și BANCUL ZILEI | O FATĂ DE 18 ANI SE DUCE LA PRIMA EI ÎNTÂLNIRE ȘI, ÎNAINTE, ÎI CERE PĂREREA BUNICII

Patru bărbați și patru gagici superbe

Patru inşi (unul de 30 de ani, unul de 40 de ani, unul de 50 de ani şi unul de 60 de ani) se duc la pescuit. Pe malul celălalt al râului apar patru gagici superbe, care se dezbracă şi se întind la plajă.

Cel de 30 de ani:

– Băieţi, eu am terminat cu pescuitul, mă duc la fete.

Şi sare în apă şi înoată până pe malul celălalt.

Cel de 40 de ani:

– Mă, daca aş avea o barcă, mai că m-aş duce şi eu pe malul celălalt la fete.

Cel de 50 de ani:

– Măi, dar oare nu or veni ele încoace?

Cel de 60 de ani:

– Dar ce vă agitaţi atâta, măi, nu le vedeţi şi de aici?

Vezi și BANC | BULĂ, LA ORA DE BIOLOGIE: „OMUL ARE 37 DE GRADE CELSIUS, DAR CÂND DEVINE SĂLBATIC..”

Sursă foto: Pixabay