BANC | Bulă, la ora de biologie: „Omul are 37 de grade Celsius, dar când devine sălbatic..”

Fă-ți ziua de duminică mai bună cu o întâmplare amuzantă. CANCAN.RO ți-a pregătit un alt banc în care personajul principal este Bulă. Priviți cum reacționează acesta în momentul în care trebuie să răspundă la întrebarea profesoarei.

„Ora de biologie, Bulă ascultă cu ochii pierduți lecția profesoarei:

-Corpul omenesc are în mod normal, în jur de 37 de grade celsius, sălbăticiunile au în jur de 39 de grade, iar păsările au 42… Bulă, mă asculți? Repetă ce-am zis!

-Omul are în jur de 37 de grade Celsius, când devine sălbatic are 39 de grade, iar când vede o păsărică are chiar 42!”

