BANC | Un bărbat se trezește cu mesaj de la fosta iubită: „Cum e fără mine?”

Banc. În această dimineață, vă încântăm cu banc referitor la foștii iubiți. Un tip se trezește cu mesaj de la fosta parteneră, care îl întreabă cum îi merge, după ce au ales să se despartă. După ce bărbatul îi oferă un răspuns, tipa simte nevoia să facă o precizare haioasă. Spor la râs, dragi cititori.

O tipă îi trimite mesaj fostului iubit:

– Cum e fără mine?

– Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt foarte bine, m-am însurat, sunt fericit și chiar te rog să nu îmi mai scrii.

– Stai liniștit că nu îți mai dau mesaje. Ți-am scris acum să-ți spun că te-am uitat de 3 ani 6 luni 3 săptămâni 7 ore 42 de minute și 15 secunde.

În continuare, vă prezentăm un alt banc la fel de savuros. De data asta, un bărbat vrea să îi trimită soției sale un e-mail, doar că greșește adresa și ajunge la o văduvă.

Banc. Soțul care vrea să-i trimită soției un e-mail, dar greșește o literă și textul ajunge la o văduvă

Un cuplu decide să plece în Caraibe. Soția decide să vină mai târziu, din cauza serviciului.

Când soțul a ajuns la hotel, a decis să-i scrie un mail soției, dar a greșit o literă din adresă și mailul a fost trimis la o altă adresă.

Mailul ajunge, din greșeală, la o văduvă ce venise tocmai de la înmormântarea soțului. Ea citește mailul și leșină.

În mesaj scria:

”Draga mea, am ajuns bine. Probabil te va surprinde să primești vești de la mine pe această cale, dar acum am calculator aici și poți trimite mesaje persoanelor dragi. Doar ce-am ajuns și am verificat ca totul să fie pregătit pentru venirea ta, vinerea viitoare. Abia aștept să te vad și sper ca această călătorie să fie la fel de liniștită, ca a mea. Nu-ți lua multe haine, că aici e o căldură infernală”.

