BANC | Un tip se uita la televizor și se trezește cu o tigaie în cap de la nevastă-sa

Banc. Vă îndulcim seara cu o serie de bancuri amuzante! Spor la râs!

Un tip se uita la televizor și se trezește cu o tigaie în cap de la nevastă-sa:

– Asta pentru ce este, dragă?

– Ce e cu numele Laura Jonson?

– Ăla este un nume de cal pe care am pariat la cursele de cai, deci e un cal.

Pleacă tipa liniștită. A doua zi, iarăși se trezește tipul cu o tigaie și mai zdravănă în cap.

– Asta pentru ce mai e, dragă?

– Te-a sunat calul!

Vezi și CEL MAI TARE BANC | DE CE NU E BINE SĂ TE CERȚI CU NEVASTA

Tipul care sună la radio

Un tip sună la o emisiune la radio să ceară părerea unui psiholog:

– Domnule, am și eu o întrebare. Cum îi spui soției diplomat că s-a îngrășat?

Psihologul ascultă întrebarea și îi răspunde:

– Când te-am cunoscut erai ca o floare, acum ești ca un buchet.

Vezi și BANC | BULĂ SE ÎNTOARCE ACASĂ BEAT, LA ORA 5:00 DIMINEAȚA, ȘI SE CULCĂ LÂNGĂ SOȚIE. VEDE PICIOARELE CARE IES DE SUB PLAPUMĂ ȘI LE NUMĂRĂ: „1, 2, 3, 4, 5, 6. AOLEU!”

Bărbatul care își invită iubita la sală

– Iubito, plec la sală. Ai vrea să mergi cu mine?

– Îţi par grasă?

– Dacă nu vrei să mergi, nu mergi!

– Acum sunt şi leneşă?

– Calmează-te, dragă! Nu am insinuat nimic!

– Acum sunt şi isterică, nu?

– Nu am spus asta!

– Aha, deci sunt şi mincinoasă…

– Ok. Nu mergi!

– Stai puţin! Dar de ce vrei să te duci singur?

Citește și BANC | INCREDIBIL! CE ÎI RĂSPUNDE O TIPĂ UNUI BĂIAT. MOTIVUL PENTRU CARE NU VREA SĂ ÎI RĂSPUNDĂ LA UN APEL VIDEO

Soția care și-a bătut soțul

– Ce ai pățit la ochi?

– M-a lovit nevasta…

– De ce?

– I-am vorbit cu „tu”.

– Pfff, dar ce fel de relație aveți de te-a lovit pentru atâta lucru?

– Păi, aseară, când mâncam, mi-a zis: „Știi, noi n-am mai făcut dragoste de 3 luni”.

La care eu i-am răspuns: ”Poate tu …”

Sursă foto: Pixabay