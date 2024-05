BANC | „Vecineee, ai primit scrisoarea de la mine?”

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze în această zi de marți, așa că vă pune la dispoziție un banc amuzant. Un bărbat îi trimite vecinului său o scrisoare controversată. Pentru a se asigura că a luat aminte de dorința lui, și-a întrebat vecinul dacă a intrat în posesia bilețelului. Răspunsul celui din urmă te va face să râzi cu lacrimi!

Iată bancul zilei de marți:

„ – Vecineee, ai primit scrisoarea de la mine?

– Care, aia în care mă rugai să-ți dau 2 milioane?

– Da.

– Nu, nu am primit-o…”

Alte bancuri amuzante

Dacă vrei să fii cu zâmbetul pe buze toată ziua, noi îți prezentăm și alte glume bune! Hai să dăm drumul distracției!

Trei bărbați ajung în Rai

Trei bărbați ajung la poarta Raiului. Îi ia Dumnezeu pe fiecare la întrebări, primul fiind un italian:

– Ia zi, tu cum ai murit?

– Pai mi-am cumpărat un Ferrari, am mers pe autostrada spre Milano cu 340 km/h, n-am putut sa iau o curbă, am intrat in parapet si am murit pe loc.

– Bine, poți sa intri.

Al doilea, un german:

– Tu cum ai murit?

– Mi-am luat un Porsche, am mers pe autostrada, o cisterna a pus frână brusc in fata mea, nu am mai putut opri, explozie mare, am murit pe loc…

– Bine, poți intra si tu.

Al treilea, un roman:

– Tu ce ai pățit?

– Mi-am luat un BMW X6 si am murit de foame!

Două blonde merg cu trenul

Două blonde călătoresc cu trenul. În compartiment, călătorește cu ele un bărbat mai în vârstă, cu barbă. O blondă către cealaltă:

– Uită-te! Ăsta-i Mircea cel Bătrân…

– Ești proastă! E mort de vreo 6-700 de ani.

În acel moment, intră un alt bărbat în compartiment și-l salută pe bărbos:

– Ciao, Mircea, ce faci, bătrâne! Nu te-am mai văzut de sute de ani…

Prima blondă:

– Na, cine-i proasta?

„Recunoaște că te oftici”

– Recunoaște că te oftici când vezi că pun poze de la Paris, de la Roma, din Dubai, săptămâna viitoare mă duc în Lisabona, îți pare rău că mi-ai dat papucii.

– Tu crezi că lumea nu știe că ești escortă de pui în fiecare săptămână poze din locuri diferite?

– Iubitul meu e afacerist și face combinații fraiere.

– Știu, că am făcut și eu vreo două combinații cu el, de fiecare dată când îl trimiteam să îmi cumpere un bax de bere mă taxa trei țigări.