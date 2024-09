Bancul de luni | „Bună, frumoaso! Ce trebuie să fac ca să ieşi cu mine la o cafea?”

Dragi cititori, pentru o nouă zi plină de râsete și voie bună, noi vă punem la dispoziție un banc amuzant. Discuția hilară dintre un bărbat, dornic să agățe o femeie. Primul pas: să-i afle numele! Cum a decurs conversația? Vei râde cu lacrimi!

Iată bancul zilei:

„- Bună, frumoaso, ce trebuie să fac ca să ieși cu mine la o cafea?

– Bună, trebuie doar să știi cum mă cheamă și îți dau un indiciu, numele meu începe cu litera D.

– Dana, Diana, Denisa.

– Nu.

– Dorina, Daria.

– Nu.

– Mă dau bătut, cum te cheamă?

– Doamna Elena”.

Alte bancuri amuzante

Taximetristul și clienta

„O femeie la vreo 30 de ani, după ce și-a rezolvat treburile în capitala de județ, voia să ajungă acum acasă și nu mai avea bani.

Se apropie de un taximetrist și îi spune:

– Uite, tre s-ajung și eu în Trescovenii de Sus, dar nu am bani… Cum ajungem acolo ne socotim noi.

Bine, las’ că ne socotim noi pe drum! zice taximetristul.

După vreo oră, oprește taximetristul pe un câmp, ia o pătura din portbagaj si o așterne pe lucernă. Femeia, îngrijorată, îi zice:

– Vai, dar nu pot să fac asta, sunt măritată, am acasă doi copii!

– Și ce? Și eu sunt însurat, am femeie, am copii, dar am si 40 de iepuri de hrănit, așa că taci și rupe lucerna…”

Care sunt cele 5 tipuri de femei

– Cum trebuie să fie o femeie serioasă?

– Femeia serioasă trebuie să aibă soț și amant.

– Credeam ca aia e o femeie adulteră.

– Femeia adulteră are soț și mai mulți amanți.

– Credeam că aia e o femeie ușoară.

– Femeia ușoară are doar amanți.

– Credeam că aia e o femeie pierdută.

– Femeia pierduta n-are nici soț, nici amant.

– Credeam ca aia e o femeie singură.

– Femeia singură e aia care are numai soț…

Pescarul trist

Un pescar trist scotea peștii unul după altul, fără momeală. Ceilalți pescari, nervoși foc:

– Băi, prinzi pește după pește cu cârligul gol. De ce ești așa nefericit?

– Zilele trecute am prins peștișorul de aur. Prima dorință a fost să prind mai mult pește fără nadă în cârlig. A doua să am bani mulți și a treia să termin întotdeauna în același timp cu nevastă-mea.

– Și care-i problema?

– De când am venit la pescuit, mi-am dat drumul de trei ori.