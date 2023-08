BANCUL DE MIERCURI | „Nu mă mai îmbăt niciodată atât de tare”

BANCUL DE MIERCURI. Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc ce te va amuza copios. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp?

–Nu mă mai îmbăt niciodată atât de tare! M-am trezit în 4 relații.

Alte bancuri amuzante

În noaptea nunții, Bubulina îi spune noul ei soț, Bulă:

– Bulă, te rog să fii tandru cu mine. Încă sunt fată mare!

– Ha! Ha! Ha! Cum poți să fii fată mare, Bubulino?! Doar ai mai fost măritată de 3 ori!

– Ei bine, primul meu soț era psihiatru. Tot ce își dorea era să vorbească despre orice. Al doilea meu soț era ginecolog. Tot ce își dorea era să se uite la mine.

– Și al treilea?!

– Bulă, al treilea meu soț era colecționar de timbre. Dacă stau bine și mă gândesc… Ohhhh, Doamne, ce dor mi-e de el!!!

Cum trebuie să fie o femeie serioasă

– Cum trebuie să fie o femeie serioasă?

– Femeia serioasă trebuie să aibă soț și amant.

– Credeam că aia e o femeie adulteră.

– Femeia adulteră are soț și mai mulți amanți.

– Credeam că aia e o femeie ușoară.

– Femeia ușoară are doar amanți.

– Credeam că aia e o femeie pierdută.

– Femeia pierdută n-are nici soț, nici amant.

– Credeam că aia e o femeie singură.

– Femeia singură e aia care are numai soț…

Interviu pentru angajare

Am fost la un interviu pentru angajare. La proba practică mi s-a spus:

– Ia laptopul meu și încearcă să mi-l vinzi!

Am pus mâna pe el, l-am luat sub braț și am ieșit din birou. După două minute am fost sunat să i-l aduc înapoi. I-am răspuns că asta îl costă 250 de euro.

(VEZI ȘI: BANCUL DE MIERCURI | „VECINE, TE ROG, URMĂREȘTE-O PE NEVASTĂ-MEA CÂT TIMP SUNT PLECAT ÎN GERMANIA”)