Bancul de weekend | Câteva dintre dorințele ascunse ale bărbaților

Iată ce banc am pregătit

Câteva din dorințele ascunse ale bărbatului:

-Sărbătoarea de 8 martie sa fie mutata pe 29 februarie. O dată la patru ani este suficient.

-Operațiile de mărire de sâni sa fie incluse in programul de asigurare de sănatate obligatorie.

-Pentru conceperea unui copil sa fie nevoie de un bărbat si 4 femei.

-Pentru simplitate, toate femeile sa aibă același nume.

Alte bancuri savuroase

Șeful și Angajatul:

Un șef stătea liniștit în biroul lui când, la un moment dat, apare unul dintre angajați, transpirat și agitat.

Angajatul:

– Șefu’, trebuie să vorbim urgent!

Șeful:

– Ce s-a întâmplat?

Angajatul, gâfâind:

– Tocmai am auzit că angajații dumneavoastră vor să vă concedieze! Fac o grevă mare și cer să vă dați demisia!

Șeful:

– Serios? Cine a organizat asta?

Angajatul:

– Șefule, ca să fiu sincer… eu. Dar, vă rog, ascultați-mă până la capăt! Am făcut-o pentru dumneavoastră!

Șeful, surprins:

– Pentru mine?! Explică!

Angajatul:

– Ei bine, când le-am propus greva, toți au început să se plângă că lucrați prea mult și ne bateți pe toți la productivitate. Am vrut doar să vă dea o pauză!

Șeful, râzând:

– Deci greva asta e ca să am eu o vacanță?

Angajatul:

– Exact! Și, dacă tot plecați în vacanță, să știți că am găsit pe cineva care să vă înlocuiască.

Șeful:

– Cine?

Angajatul, mândru:

– Tot eu! Dar să știți că accept funcția cu greu și doar pentru binele echipei.

Pescuitul și Soacra

Ion și Gheorghe se întâlnesc la pescuit. Ion părea abătut.

Gheorghe:

– Ce-ai, Ioane, de ce ești așa supărat?

Ion:

– Of, Gheo, am fost ieri la pescuit cu soacra mea… și a căzut în apă.

Gheorghe:

– Doamne, și ce-ai făcut?

Ion:

– Ce să fac? Am aruncat plasa, am dat cu undița, nimic. Am stat toată ziua să încerc s-o scot, dar nimic.

Gheorghe:

– Aoleu, deci s-a înecat?

Ion:

– Eh, mai rău… azi dimineață m-am întors și-am prins un crap de 10 kilograme fix în locul unde a căzut ea! Acum sunt supărat, că dacă mai stăteam, poate prindeam unul și mai mare!

