Bancul de weekend | „Iubire, vezi că mâine mă întorc de la bunica”

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Dacă nu ai avut ocazia să zâmbești până la această oră, gluma de astăzi te va face să râzi cu gura până la urechi. Spor la râs și voie bună!

-Hei iubire, vezi că mâine mă întorc de la bunica. Cum se simte băiatul nostru?

-Foarte bine iubire, mă jucam v-ați ascunselea cu el. S-a ascuns bine de tot.

-Unde s-a ascuns?

-Nu știu, că îl caut de ieri și degeaba.

Alte bancuri amuzante

Doi prieteni se întâlnesc și discută

Se întâlnesc doi prieteni și unul observă:

– Băhh, dar tu de când porți ochelari?

– De lunea trecută.

– Dar cum de ți-ai dat seama că ai nevoie?

– Păi weekend-ul trecut am întâlnit o tipă superbă într-un bar și am dus-o la hotel

– Si ce legătură are asta cu ochelarii?

– Era soția mea!

Bulă la ora de anatomie

La ora de anatomie Bulă este întrebat de profesoară:

– Ia să-mi spui tu mie Bulă dacă inima are picioare?

– Are, doamna profesoară.

– Dar cum așa măi Bulișor!

– Păi… treceam aseară pe sub fereastra dumneavoastră și am auzit când cineva vă spunea: ”inimioară. desfă piciorușele”!

Tatăl către fecior

Tatăl către fecior:

– Ioane, du-te la vecin și roagă-l să ne dea ciocanul, am de bătut o tintă.

Feciorul se întoarce și spune:

– Tată, vecinul a spus că nu poate să ne dea ciocanul, deoarece dacă îl folosesti, el se uzează.

– Vezi, fiule, ce zgârciți sunt pe lumea asta? Ei, bine, adă-l pe-al nostru.