Bancul de weekend | „Iubire, vreau și eu să îmi pun unghii!”

– Iubire vreau și eu să îmi pun unghii. Toate colegele mele și-au pus. Ce zici?

– Nu doar că sunt de acord, ți le dau pe ale mele.

Bancul cu Ion și Maria te face să râzi cu lacrimi

Acest banc vă redă discuția amuzantă dintre două personaje îndrăgite ale umorului românesc, Ion și Maria. Fiecare dintre cei doi încearcă să-și surprindă partenerul cu câte o veste. Ce a ieșit, citește în continuare!

Redăm discuția amuzantă dintre Maria și Ion:

Maria se hotărăște să-i spună lui Ion că vrea să divorțeze.

Vine Ion acasă.

Maria: Ioane, am o veste proastă să-ți spun.

Ion: Eu am o veste bună.

Maria: Spune tu primul.

Ion: Am câștigat la loto o gramadă de bani.

Maria: Am ars cârnații…..

Ion și Maria, discuție amuzantă în noaptea nunții

Un alt banc amuzant cu Ion și Maria este cel în care cei doi petrec noaptea nunții împreună. Ce a ieșit citiți în continuare.

Ion şi Maria în noaptea nunţii. Maria stătea în pat, într-o ţinută sexy, şi îl aştepta pe Ion, care se uita pe fereastră. Aşteaptă ea o jumătate de oră, după care îi spune:

– Hai, mă Ioane, ce faci acolo?

– Stai, fă, că vin acu!

Încă o jumate de oră şi Maria zice:

– Hai, mă Ioane, că te aştept! Sunt numai a ta! Ia-mă!

– Ho, fă, că vin acu, ce te grăbeşti aşa?

Peste încă o jumate de oră, Maria se duce la Ion, supărată:

– Hai, mă, ce naiba faci acolo?

Ion, îngîndurat, uitîndu-se în continuare pe fereastră, spune:

– Fă, Mario, avea dreptate tata că-i frumoasă noaptea nunţii!

