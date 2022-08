Bancul de weekend | „Te rog să mă suni!”

Banc. Vă îndulcim ziua cu o serie de bancuri care îți vor readuce zâmbetul pe buze! Spor la râs!

Un tânăr îi trimite prietenei sale mai multe mesaje pe Whatsapp. Dar pare să nu se lase înduplecată de rugămintea lui!

– Te rog să mă suni 🙂 (mesaj trimis la 13:47)

– Te rog frumos (mesaj trimis la 13:49)

– Te rog foarte frumos (mesaj trimis un minut mai târziu)

– Te rog extrem de frumos (mesaj trimis la 13:52)

– Te rog din suflet (14:00)

– A dracu mai ești! 🤦🏻‍♂️ (14:36)

Bărbatul care se „trezește” cu o tigaie în cap de la soție

Un tip se uita la televizor și se trezește cu o tigaie în cap de la nevastă-sa:

– Asta pentru ce este, dragă?

– Ce e cu numele Laura Jonson?

– Ăla este un nume de cal pe care am pariat la cursele de cai, deci e un cal.

Pleacă tipa liniștită. A doua zi, iarăși se trezește tipul cu o tigaie și mai zdravănă în cap.

– Asta pentru ce mai e, dragă?

– Te-a sunat calul!

Bărbatul care își invită iubita la sală

– Iubito, plec la sală. Ai vrea să mergi cu mine?

– Îţi par grasă?

– Dacă nu vrei să mergi, nu mergi!

– Acum sunt şi leneşă?

– Calmează-te, dragă! Nu am insinuat nimic!

– Acum sunt şi isterică, nu?

– Nu am spus asta!

– Aha, deci sunt şi mincinoasă…

– Ok. Nu mergi!

– Stai puţin! Dar de ce vrei să te duci singur?

