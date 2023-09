Bancul de weekend | „Trebuie să facem un copil cât mai repede”

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit bancul de weekend, cea mai tare glumă de la final de săptămână! Vezi conversația hilară dintre doi iubiți. Râzi cu lacrimi:

Iată gluma:

„-Trebuie să facem un copil cât mai repede!

-De ce?

-M-am săturat să mă duc în fiecare dimineață să cumpăr pâine”

(VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | „Alinuța, unde-i fratele tău?”)

Bancuri cu copii

Tema la mate

„- Tată, o să folosesc vreodată în viața reală formulele pe care le învăț la matematică?

– Da, bineînțeles. Într-o zi, îți vei ajuta copilul la teme”

Omul de zăpadă

„Două fetiţe făceau un om de zăpadă.

Prima:

– Acum e gata, acum e gata!!!!

A doua:

– Mă duc repede în casă, să aduc un morcov!!!

Prima:

– Adu doi morcovi, că poate îi punem şi nas!!!”

Dezordine-n birou

„- Cine a îndrăznit să-mi răscolească biroul în halul ăsta? urlă directorul unei firme

– Fiul dumneavoastră cel mic, domnule!

– Talentat copil, nu-i așa?”

Vaca și bona

– Mami, tati are vacă?

– Nu! De unde ai luat asta?

– Păi, el i-a zis azi-dimineață bonei noastre că are un corp mai frumos decât il are vaca lui de acasă…”

Tatăl și ziarul

„Tatăl citește ziarul.

La un moment dat, ochii îi cad pe un titlu cu litere mari: „Gică Hagi a semnat un contract de 4 milioane de dolari”.

Privindu-l gânditor pe fiul său care se chinuia să-și facă tema la matematică, ii spuse:

– Gata, ajunge cu matematica asta! Ia du-te pe afară să bați mingea cu băieții”

Nepotul, în vacanța de vară

„Nepotul merge în vacanța de vară la sat. După o săptămână, îi spune bunicului său:

– Bunicule, aici e un aer foarte bun, curat, apă limpede și calmă. Dar fetele de aici sunt prea îmbrăcate.

Bunicul scoase din buzunar două bomboane, una cu celofan și cealaltă fără.

– Trebuie să alegi una.

Nepotul o alege pa aia cu celofan și bunicul său îi spuse:

– De ce ai ales-o pe aceasta?

– Ei bine, pentru că este mai curată.

– Vezi tu dragul moșului, la fel e și cu fetele astea”

Copilul politicos, în tramvai

„Într-un tramvai aglomerat, o bătrânică a tușit încet. De alături, un băiat de 10 ani îi zice:

– Să fii sănătoasă, mătușică!

– Mulțumesc băiatu’, dar eu am tușit, nu am strănutat!

– Mătușică, mă doare-n paișpe ce-ai făcut matale, tata mi-a zis să fiu politicos!”

(NU RATA: BANC | Bulă și Ștrulă se duc să se angajeze la Kaufland)