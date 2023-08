Bancul dimineții | „Nevastă-mea s-a combinat cu unu'”

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit bancul dimineții, gluma pe care o savurezi la prima oră ca să-ți apară zâmbetul pe buze. Începe ziua de joi cu „povestea” acestui bărbat, care cere un sfat. Râzi cu lacrimi!

Iată gluma:

„-Salut, am și eu nevoie de un sfat, știu că tu ești băiat deștept.

-Salut, te ajut oricând, nu-i problemă, ce ai păţit?

-M-am despărțit de nevasta mea, dar problema este că ea s-a combinat cu unu care are 2 copii și s-a mutat la noi în apartament și nu știu ce să fac.

-Macaroane, cu 1 KG vă săturați toți 5”.

Bancuri de top

Un bărbat merge la vânătoare cu prietenul său

„Un bărbat merge la vânătoare cu prietenul lui cel mai bun.

Unul dintre ei ia puşca, fixează luneta şi se uită în jur după animale.

După câteva momente, exclamă mirat:

– Bă, îţi văd casa de aici… şi nevastă-ta te înşală cu unu’.

Celălălt, nervos:

– M-am săturat de ea şi aventurile ei! Împuşc-o pe ea în cap şi pe el în ouă.

– Nicio problemă, pot s-o fac dintr-un singur foc …”

Moșul se laudă că va fi tată

„Un moş vine cu nevasta de 20 de ani la maternitate, să nască.

Toată lumea:

– Tataieeee, felicitări, da’ cum ai reuşit?

– He-heeeee, dragii moşului… am ţinut motorul mergând!!!

După un an jumate-doi, iar la maternitate.

Iar îl întreabă, iar răspunde:

– He-heeeee, dragii moşului… am ţinut motorul mergând!!!

După încă doi ani, iar.

Iese doctorul din sală:

– Şi cum ziceai tataie că ai făcut?

– Am ţinut motorul mergând!

La care doctorul:

– Auzi, tataie…ar cam fi fost vremea să schimbi uleiul. Ca asta micu a ieșit cam închis la piele …”

Înșelat de 3 ori de soție

– Dragă, m-ai înşelat vreodată? întreabă soţul.

– Ei, lasă tu astfel de întrebări! Ştii bine că nu!

– Hai tu, spune! Promit că nu voi zice nimic!

– Bine! De trei ori!

– Când?

– Îţi aminteşti când am cumpărat maşina? Te-a chemat directorul băncii şi ţi-a acordat împrumut. Pe termen lung, dobândă mică…

– Asta nu a fost înşelat, dragă! A fost pentru casă! Bun! A doua oară?

– Operaţia ta pe cord deschis, by-pass-uri. Directorul spitalului te-a operat, ai fost tratat ca un VIP. De ce crezi?

– Eşti un înger! Asta a fost un sacrificiu din partea ta! Sfânta mea! Şi a treia?

– Aaa, asta a fost când ai vrut să fii administrator de bloc şi îţi mai trebuia 35 de voturi!

