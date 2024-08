Bancul începutului de săptămână | „Ionuţe, treci diseară pe la mine?”

Chiar dacă e luni, noi nu renunțăm la distracție! Redacția CANCAN.ro ți-a pregătit un banc savuros, menit să vă facă ziua mai bună. Vă garantăm că o să râdeți cu lacrimi!

– Ionuţe, treci diseară pe la mine?

– Vezi că mi-ai scris mie. Sunt Viorel, soţul tău. Cine e lonut?

– Jur că ţie am vrut să îți scriu, dar a modificat auticorectul: în loc de „Soţule” a scris „lonuţe”.

– Am înţeles. Din păcate nu am cum să trec diseară pe la tine, că sunt la muncă în Anglia de mai mult de doi ani.

– Știu. Te iubesc.

Alte bancuri savuroase. Râzi cu lacrimi!

Bulă și Bubulina, la grădina zoologică. La un moment dat, văd cușca leului deschisă. Bubulina se uită în stânga, se uită în dreapta și îl vede pe îngrijitor:

– Domnule, unde-i leul?

– La leoaică, doamnă.

– Și cât sta la leoaica?

– Cam o oră, doamnă.

– I-auzi, Bulă, stă o oră!!!

– Ce să faci, Bubulino, eu nu sunt leu.

Merg ei ce mai merg și văd cușca tigrului deschisă. Aceeași poveste, la care Bubulina îl întreabă pe îngijitor:

– Si cât stă tigrul la tigroaică?

– Două ore, doamnă.

– I-auzi, Bulă! 2 oreeee!!!

– Ce să faci, Bubulino, eu nu sunt tigru.

În cele din urmă, ajung cei doi la cerb și află de la îngrijitor că stă la ciută doar 5 minute. Atunci Bulă spune:

– Vezi, Bubulino, ăsta stă doar 5 minute!

– Bine măi Bulă, dar vezi ce coarne are!

