Bancul începutului de săptămână | „Iubire, azi am economisit 3 lei”

Bancul începutului de săptămână. Discuție în cuplu. Bărbatul îi spune iubitei sale că a reușit să economisească 3 lei. Dialogul stârnește amuzament, spor la râs!

Discuție între un el și o ea:

– Iubito, azi am economisit 3 lei!

– Foarte tare! Cum?

– Am fugit 3 stații după autobuz dimineață, când m-am dus la muncă și când m-am întors, am făcut la fel.

– Fraier mai ești! Dacă fugeai după un taxi, economiseai vreo 20 de lei. În total 50 de lei, că nu avea să îți dea rest.

Și încă o glumă care să vă facă să zâmbiți

Un tip se uita mulţumit în faţa unei oglinzi la bărbăţia lui:

– Dacă ar fi numai cu cinci centimetri mai lungă, eu aş fi regele!

Nevastă-sa se uită dezamagită la el şi îi spune:

– Dacă ar fi cu numai cinci centimetri mai scurtă, tu ai fi regina!

