Bancul lunii octombrie | „Nu vrei 5 prezervative?”

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze în prima zi din luna octombrie, așa că vă pune la dispoziție un banc amuzant. Gluma hilară dintre doi prieteni te va face să râzi cu lacrimi! Ești pregătit?

Iată gluma:

„Nu vrei 5 prezervative?

De ce mă întrebi?

Am cumpărat o cutie de 10 bucăți și n-am ce face cu atâtea că expiră în 2028.

Dacă expiră în 2028, vreau numai 2. Nu vreau să expire la mine”.

(VEZI ȘI: BANC | „Bulă, îmi tot crește burta. Cred că sunt gravidă!”)

(VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | Discuție între amant și soț)

Alte bancuri amuzante

Pentru ca ziua să-ți fie plină de râsete și voie bună, noi îți punem la dispoziție și alte glume.

Femeia oprită în trafic

„O femeie e oprită în trafic de un polițist:

– Ați depășit viteza legală. Permisul, vă rog!

– Vi l-aș da, numai că nu am! Mi-a fost luat definitiv pentru conducere repetată în stare de ebrietate…

– Îmi arătați, vă rog, actele mașinii, atunci?

– Nu e a mea, am furat această mașină după ce am ucis proprietarul… am cadavrul în portbagaj.

În acel moment polițistul scoate pistolul, se retrage încet spre mașina sa și cere ajutoare prin radio. În cinci minute sosesc cinci mașini de poliție. Un ofițer superior se apropie cu pistolul pregătit:

– Doamnă, vă rog să ieșiți încet din mașină!

Femeia iese foarte calmă din automobil.

– S-a întâmplat ceva, domnule?

– Am fost informat că ați furat mașina și că l-ați ucis pe proprietar.

– Poftiiim? Ce-am făcuuut?!

– Vă rog să deschideți portbagajul!

Femeia deschide portbagajul, care era gol.

– Doamnă, aveți permis? Și a cui e mașina?

– A mea! Uitați actele mașinii și permisul!

– Vă cer scuze. Colegul meu mi-a spus că nu aveți permis, că ați fura mașina și ați ucis proprietarul.

– Doamne, câte minciuni! Sunt convinsă că acum o să vă mintă și că mergeam cu viteză…”.

Doi îndrăgostiți, pe o bancă

Era un cuplu care se săruta în scara blocului, când deodată sosește tatăl fetei.

Ea își aranjează repede fusta, bluza și părul.

Tatăl îi spune iubitului:

– Bună fiule, ești bine? Hai sus sa cinăm, cred ca ești epuizat!

– Nu, mulțumesc foarte mult domnule, eu tocmai plecam.

– Nu, tinere, urcă!

Până la urmă își ia inima-n dinți, urcă și mama fetei foarte încântată de vizită, îi servește cu o sticlă de vin și niște chiftele.

Băiatul încearcă primul și îi spune doamnei:

– Aceste chiftele de pește sunt grozave!

Tatăl în acel moment dându-i una peste cap îi spune:

– Servește-te cu cealaltă mână ca sunt de pui!

Excursie la Grădina Zoologică

„Niște copii de școală primară mergeau cu autocarul la Gradina Zoologică.

Unul dintre ei zice:

– Dacă tata era un leu și mama un leu eu aș fi fost un leu mai mic. Dacă mama era elefant și tata elefant eu aș fi fost un elefant mai mic… și tot așa, a zis toate animalele de la Gradina Zoologică.

Șoferul, plin de nervi, îi zice copilului:

– Mă, dacă mama ta era o nebună și tata un bețiv, tu ce erai?

La care copilul:

– Șofer de autobuz”.