Bancul sfârșitului de februarie | Micul dejun în pat

– Iubita mea, când o să mănânc și eu micul dejun în pat?

– Când o să fii internat în spital.

Banc bonus

Două prietene se confesează una alteia:

– Cum a fost seara ta de ieri?

Prima zice:

– Un dezastru total! Soțul a venit acasă, a mâncat în 4 minute mâncarea pe care o gătisem toată după-amiaza, am făcut dragoste 3 minute și apoi a adormit în două minute. Tu?

A doua povestește:

– Seara mea a fost superbă! Am ajuns acasă, soțul meu mă aștepta deja, m-a invitat la o cină în restaurant. După cină, ne-am plimbat la braț o oră întreagă, sub cerul înstelat. Acasă, a aprins zeci de lumânări în jurul nostru, preludiul a durat o oră, după care am făcut dragoste înfocată o oră întreagă și apoi am stat amândoi de vorbă încă o altă oră. A fost o seară de neuitat!

În același timp, soții discutau între ei în pauza de prânz:

– Cum a fost seara ta de ieri?

Primul zice:

– Genială: mâncarea era gata când am ajuns acasă, am mâncat, am făcut dragoste și ne-am culcat. Dar seara ta?

– Seara mea a fost un dezastru! Am ajuns acasă devreme ca să instalez noul dulap. Mașina de găurit a provocat un scurt-circuit, nu am reușit să repun curentul în funcțiune. Când a venit ea acasă, ca să putem mânca ceva, a trebuit să o scot la un restaurant. Mâncarea a fost atât de scumpă că nu mi-au mai rămas bani de taxi ca să ne întoarcem, așa că ne-am întors pe jos. Acasă, a trebuit să aprind lumânări ca să putem vedea ceva. Îmi venea să explodez de nervi și draci, așa că mi-a trebuit o oră până m-am excitat și încă o oră ca să termin. Pe urmă mi-a trebuit încă o oră ca să adorm, pentru că în tot timpul ăsta nu i-a tăcut gura nici măcar o singură secundă…

