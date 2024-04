Bancul sfârșitului de săptămână | Discuția despre căsătorie

Este zi de weekend, de relaxare, așa că este momentul pentru o porție copioasă de râs. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să îți aducă zâmbetul pe buze. Protagoniștii de astăzi sunt un cuplu. Ea deschide discuția despre căsătorie, iar el vine cu un răspuns neașteptat. Deznodământul este hilar.

– Avem o relație de doi ani și niciodată nu mi-ai vorbit de căsătorie.

– Credeam că nu ești pregătită, sigur vrei?

– Daaaaaa.

– Ok. Sunt căsătorit și îmi iubesc soția doar că are foarte des dureri de cap, în rest ne înțelegem de minune. Ce altceva mai vrei să știi?

Bărbatul de vârsta a doua și amanta de la etajul 15

Un bărbat de vârsta a doua a mers la amanta sa. În scara, unde locuia respectiva vede următorul anunț: Liftul nu funcționează. Amanta locuia la etajul 15, dar omul dornic de a trăit clipe frumoase și-a zis: Mare lucru, pe aripile dragostei ajung și pe lună.

Până la etajul 3 a urcat în fugă. Pe la etajul 6 deja mergea la pas greoi. La etajul 8 deja a luat ceva pentru inimă. La etajul 12 s-a oprit, s-a așezat pe una dintre trepte să-și tragă sufletul și s-a gândit: Poate am noroc și nu o găsesc acasă.

Alte bancuri amuzante

Doi tineri căsătoriți se întorc din luna de miere. A doua zi, mireasa își sună mama, plângând:

– Deci, cum a fost, fiica mea?

– Oh, mamă, a fost minunat. Atât de romantic!. Mamă, dar imediat ce am ajuns acasă, a început să-mi vorbească urât. Nu am auzit niciodată astfel de cuvinte! Trebuie să vii să mă iei acasă! Te rog, mamă!

– Hai, draga mea, calmează-te! Ce ți-a spus?

– Nu vreau să-ți spun. Îmi e atât de rușine. E îngrozitor. Trebuie să vii să mă iei acasă. Te rog, mamă!

– Draga mea, ce lucruri oribile îți zice? Știi că mie îmi poți spune orice.

– Mamă, îmi spune cuvinte precum „gătește cina”, „calcă-mi o cămașă”, „șterge praful” și „fă patul”!

