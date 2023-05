Bancul sfârșitului de săptămână | Sfat de la Busu

Pentru a avea un sfârșit de săptămână cât mai reușit, CANCAN.RO vă aduce buna dispoziție cu un banc nou, în care celebrul Busu oferă un sfat prețios tuturor bărbaților. Nu o să vă puteți opri din râs!

Râsul este cel mai eficient medicament și, din fericire, este gratuit. Nu trebuie să treacă nicio zi în care să nu vă amuzați copios. La final de săptămână, vă aducem în atenție un banc savuros. Sfatul celebrului Busu va prinde bine tuturor bărbaților.

Busu oferă un sfat prețios tuturor bărbaților. O să râdeți cu lacrimi!

Redăm în continuare sfatul celebrului prezentator TV al rubricii meteo Florin Busuioc, cunoscut drept Busu.

Sfat de la Busu pentru toți bărbații:

Dacă femeia tună și fulgeră, fă-te că plouă!

Ion și Maria te fac să zâmbești de fiecare dată

Acest banc vă redă discuția amuzantă dintre două personaje îndrăgite ale umorului românesc, Ion și Maria. Fiecare dintre cei doi încearcă să-și surprindă partenerul cu câte o veste. Ce a ieșit, citește în continuare!

Redăm discuția amuzantă dintre Maria și Ion:

Maria se hotărăște să-i spună lui Ion că vrea să divorțeze.

Vine Ion acasă.

Maria: Ioane, am o veste proastă să-ți spun.

Ion: Eu am o veste bună.

Maria: Spune tu primul.

Ion: Am câștigat la loto o grămadă de bani.

Maria: Am ars cârnații…

Doi lei bătrâni vă vor stârni hohote de râs

Discuția amuzantă dintre doi lei bătrâni de la o grădină zoologică este memorabilă. Unul dintre ei îl întreabă pe celălalt cum a fost găsit atunci când a evadat în urmă cu mulți ani. Continuarea este de excepție!

Redăm discuția dintre cei doi foști regi ai junglei:

Doi lei bătrâni, în cușcă, la grădina zoologică.

– Se zice că în tinerețe ai evadat…

– Da, am evadat și am ajuns la primărie. Stăteam ascuns și mâncam zilnic un funcționar și nimeni nu observa că cineva lipsește…

– Și atunci, cum te-au găsit?

– Într-o zi mi s-a făcut poftă și am mâncat femeia de servici. Toată lumea a observat lipsa ei și așa au dat de mine!

