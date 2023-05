BANC | „Bulă, care e unitatea de măsură pentru lichide?”

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc cu cel mai iubit personaj al glumelor românești. Vezi în ce situație ajunge, de această dată, Bulă, pe vremea când era elev. Râzi cu lacrimi!

Bancul de astăzi spune „povestea” lui Bulă din perioada în care era în școala gimnazială. La ora de fizică, profesoara îl întreabă care este unitatea de măsură a lichidelor. Unde va ajunge discuția… curios? Citește continuarea!

Bancul zilei! Râzi cu lacrimi pe 11 mai 2023

Redăm „discuția” dintre Bulă și profesoară:

-Bulă, care este unitatea de măsură pentru lichide.

-Litrul.

-Foarte bine! Acum poți să-mi spui o unitate de măsură superioară litrului?

-Damigeana!

Bancuri cu Bulă la școală

Iată încă două:

Bulă și profesoara

Profesoara este în fața clasei și scrie un exercițiu la tablă. Bulă țipă:

– Domnișoara, aveți păr sub braț!

Înfuriată, profesoara îl trimite pe Bulă acasă pentru restul zilei.

A doua zi, profesoara împinge scaunul de la catedră cu brațul stâng și Bulă strigă:

– Domnișoară, aveți păr și sub celălalt braț!

Acum Bula este trimis acasă pentru tot restul săptămânii.

Luni, doamna profesoara scapă creta.

Când o ridică, îl aude pe Bulă:

-Vă pup pe toți! Ne revedem după sărbători.

Bulă era elev în clasa întâi

În fiecare zi venea cu hamsii de mirosea școala ca o pescărie.

La un moment dat, învățătoarea îi anunță că a doua zi vor avea inspecție și îi atrage atenția lui Bulă să lase hamsiile acasă, măcar în ziua respectivă și să își ia altceva de mâncare la el.

A doua zi, inspecție! Ora decurge bine, vine pauza.

Inspectorul rămâne și în pauză să vadă ce fac elevii, dacă mănâncă frumos și igienic.

Fiecare își pune șervețelul pe masă și scoate unul un sandvici, altul biscuiți etc.

Bula întinde un prosop pe masă și scoate dintr-o pungă o grămadă de icre negre.

Învățătoarea înlemnește, inspectorul salivează.

După ce trece inspecția, învățătoarea îl ceartă pe Bulă:

– Bine, măi, obraznicule, până acum veneai cu hamsii și acum vii cu icre negre? De unde le ai?

– Nu, doamnă! Toată noaptea am stat și am scos ochii la hamsii…