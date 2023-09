Bancul sfârșitului de săptămână | „Te mai aștept mult?”

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze în această zi minunată, așa că vă pune la dispoziție un banc amuzant. Conversația hilară dintre doi tineri. Vei râde cu lacrimi!

„Te mai aștept mult?

Unde mă?

Jos, în fața blocului.

Ce dracu faci acolo?

Păi tu mi-ai zis să cobor.

Când?

Acum 10 minute, te-am sărutat pe frunte, apoi pe buze, apoi pe gât și mi-ai zis: coboară. Am coborât. Te mai aștept sau urc?”.

CITEȘTE ȘI: BANC | „Bulă, îmi tot crește burta. Cred că sunt gravidă!”

VEZI ȘI: Bancul de weekend | „Aveai azi programare la mine, să-ți scot măseaua. De ce n-ai venit?”

Alte bancuri amuzante

Și pentru ca ziua să-ți fie plină de râsete și voie bună, noi îți prezentăm și alte glume amuzante.

„-Bă, e adevărată faza aia că dacă râzi de cineva, ajungi ca el.

-Nu cred.

-Jur că e adevărat, nevastă-mea râde de Ion Țiriac de trei săptămâni.

-Și ce, bă, s-a îmbogățit?

-Încă nu, dar știi ce mustață deasă i-a crescut? Fix ca a lui”.

„Bună ziua, am comandat o pizza la domiciliu și vreau să știu în cât timp ajunge?

Bună ziua, la ce adresă?

Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 13.

Comanda dvs. ajunge în 20-30 de minute.

Perfect, am o rugăminte la dumneavoastră, în caz că nu sunt afară, să nu sune la poartă, ultima dată când am făcut comandă, a sunat la poartă și a ieșit nevastă-mea și a trebuit să împart pizza cu ea”.

„Un bâlbâit găseşte un cadavru şi sună la poliţie.

– Alo, am gă- găsit un cadavru

– Pe ce stradă sunteţi?

– Pe Ko-Ko-Ko

– Pe Kogălniceanu ?

– Nu, pe – pe…

– Să sunaţi când știți pe ce stradă sunteţi !! Peste vreo 5 minute sună din nou bâlbâitul.

– Alo, am gă – găsit un cadavru

– Pe ce stradă sunteţi domnule ????

– Pe Ko – Ko – Ko…

– Pe Kogalniceanu, întreabă nervos poliţistu ??

– Nu, pe – pe – pe…

– Sunați domnule când ştiţi strada !!!!

Peste încă 5 minute sună iar bâlâitu

– Alo, su -sunt eu cu ca-cadavru …

– L-aţi găsit pe strada Kogălniceanu ???

– Nu, da-da- dar l-am dus acolo !!!”.

„-Nu mă mai duc în viața mea la farmacie ca să-ți cumpăr absorbante. A râs farmacista de mine o jumătate de oră.

-De ce ? Ce ai mai făcut ?

-I-am cerut cum mi-ai zis tu, o cutie de absorbante Always Platinum Secure Night cu piept de pui.

-Cu aripioare

-Tot un drac, adică tot de pui, nu ?

-DA”.

„Un farmacist este pentru prima dată când își lasă singur, peste noapte ucenicul de serviciu.

Înainte să plece acasă, îi spune:

– La orice problemă de sub centură, dă-le ricin, la orice de deasupra centuri, aspirină.

A doua zi, îl întreabă cum a fost:

– Bine, cu o singură excepție am procedat exact cum mi-ați spus.

– Și care a fost acea excepție?

– A venit o doamnă de vreo 30 de ani, care și-a deschis paltonul, nu avea nimic pe dedesubt și mi-a zis „Băiete, de 1 an nu am văzut niciun bărbat!”

– Și???

– I-am dat picături de ochi…”