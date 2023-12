Bancul zilei, 20 decembrie | „Bună ziua, aș dori să fac și eu o comandă”

Dragi cititori, sărbătorile se apropie și este bine să găsească la voi acasă pace, armonie și voie bună. Așadar, CANCAN.RO a pregătit un banc savuros care să amuze toată familie. Luați-vă un moment liber pentru a vă bucura de această glumă bazată pe o comandă la un restaurant chinezesc. Angajatul rămâne fără cuvinte când află ce i-a trecut clientului prin cap să scrie. Spor la râs!

Citește și: BANCUL ÎNCEPUTULUI DE SĂPTĂMÂNĂ | „ȘI DUPĂ FACULTATE CE AI DE GÂND SĂ FACI?”

– Bună ziua! Vreau să fac și eu o comandă, se poate aici pe messenger că nu am găsit numărul dumneavoastră pe net?

– Bună ziua, bineînțeles, ce doriți?

– O porție de mici cu muștar, o porție de cârnați de Pleșcoi și o grasă de Cotnari.

– Îmi pare rău, dar noi suntem un restaurant chinezesc.

– Aaaa, mă scuzați. 一份小芥末,一份香肠和一份脂肪

– Ce ați scris?

– Comanda de mai sus în chinezește.

Dacă v-a plăcut bancul pregătit de noi, puteți să îl distribuiți mai departe. Astfel, veți aduce și altor persoane zâmbetul pe buze. În plus, mai jos, puteți regăsit o selecție de bancuri bonus pentru a vă amuza și mai tare!

Ciobanul în tren uimește un călător

Un cioban mergea cu trenul și împărțea compartimentul cu un individ.

La un moment dat, trenul trece pe lângă o turmă de oi.

– 67 de mioare, zice ciobanul.

Colegul, uimit, nu spune nimic.

Trece trenul pe lângă o altă turmă, ciobanul zice:

– 40 de oi, e o turmă mică.

Curios, tipul îl întreabă:

– Bade, dar cum știi exact câte oi sunt?

– Simplu, zice ciobanul, număr picioarele, împart la 4 și scad câinii.

Un rând plin de… bătrâni

Dialog între bătrâni la o coadă:

– Ce se vinde la acest rând?

– Nu știu. Întreabă-l pe primul din față.

– Domnule, din capul rândului, ce se vinde aici?

– Nimic. Am uitat unde am plecat și am oprit aici.

– Dar dacă v-ați amintit acum, de ce nu plecați?

– Dacă plec acum, pierd rândul.

Citește și: BANCUL ZILEI | CE SĂ NU SPUI CÂND FACI DRAGOSTE CU IUBITUL TĂU

Peștișorul de aur și dorința neînțeleasă

Un tip prinde peștișorul de aur, îl învârtește pe toate părțile și nu știe ce să facă cu el.

Peștele nu mai rabdă:

– Hai, omule, pune-ți o dorință!

– Ce fel de dorință?

– Păi, cum să-ți explic… Ieri, de exemplu, m-a prins un bătrânel, m-a rugat să-i dau un milion de euro și eu i-am îndeplinit dorința. Dar tu, ce vrei?

– Adresa lui!